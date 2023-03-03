Кулеба и Блинкен созвонились после саммита G20: о чем говорили

Об этом 3 марта Кулеба проинформировал в Twitter .

"Я говорил с Энтони Блинкеном, который проинформировал меня о своих дискуссиях на G20. Я подробно рассказал о наших дальнейших шагах по созданию Специального трибунала для расследования преступной агрессии против Украины: наша следующая большая задача – обеспечить ответственность руководства России", - написал министр.

"Скоординированные усилия являются ключевыми", – добавил он.