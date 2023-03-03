Кулеба и Блинкен созвонились после саммита G20: о чем говорили
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном после состоявшегося 1-2 марта саммита G20
Об этом 3 марта Кулеба проинформировал в Twitter .
"Я говорил с Энтони Блинкеном, который проинформировал меня о своих дискуссиях на G20. Я подробно рассказал о наших дальнейших шагах по созданию Специального трибунала для расследования преступной агрессии против Украины: наша следующая большая задача – обеспечить ответственность руководства России", - написал министр.
"Скоординированные усилия являются ключевыми", – добавил он.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что Штаты будут поддерживать оборону Украины столько, сколько это потребуется.
- Министры иностранных дел G20 на саммите в Нью-Дели не смогли согласовать позицию по войне в Украине . Вместо совместного заявления опубликовали итоговый документ.
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