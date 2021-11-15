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Главная война с Россией Кулеба: Германия и Франция планируют демотивировать РФ от полномасштабного вторжения на украинские территории

Кулеба: Германия и Франция планируют демотивировать РФ от полномасштабного вторжения на украинские территории

15 ноября, 2021 понедельник
21:13
война с Россией Дмитрий Кулеба

Франция и Германия заявили о последствиях для Кремля в случае полномасштабного вторжения России на территорию Украины

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Франция и Германия заверили, что если Россия решится на полномасштабную военную операцию против Украины, то будут последствия. Мы договорились, что будет проведена коммуникация с Россией, чтобы демотивировать ее от этих действий", - отметил он.

Также во время встречи министров иностранных дел стран ЕС Кулеба поднял вопрос того, что именно партнеры Украины могут сделать, чтобы сдержать Россию от полномасштабной войны.

"Это не только политическая коммуникация. Это и осознание Россией конкретных последствий для нее, в частности, экономики, в случае агрессивных действий", - отметил Кулеба.

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Россия
Германия
война
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