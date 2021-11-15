Кулеба: Германия и Франция планируют демотивировать РФ от полномасштабного вторжения на украинские территории

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Франция и Германия заверили, что если Россия решится на полномасштабную военную операцию против Украины, то будут последствия. Мы договорились, что будет проведена коммуникация с Россией, чтобы демотивировать ее от этих действий", - отметил он.

Также во время встречи министров иностранных дел стран ЕС Кулеба поднял вопрос того, что именно партнеры Украины могут сделать, чтобы сдержать Россию от полномасштабной войны.

"Это не только политическая коммуникация. Это и осознание Россией конкретных последствий для нее, в частности, экономики, в случае агрессивных действий", - отметил Кулеба.

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