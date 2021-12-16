Кулеба: Европарламент призвал РФ отвести войска от границ Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европарламент принял новую резолюцию по ситуации на украинской границе и оккупированных территориях
Об этом говорится в Twitter Кулебы.
"Приветствую новую сильную резолюцию Европарламента по ситуации на границе и оккупированных РФ территориях Украины", - отметил он.
По его словам, в резолюции Европарламент призвал Россию отвести войска от границы и прекратить угрозы.
В документе также подтверждена перспектива членства Украины в ЕС и недопустимость уступок по вопросу выбора альянсов.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.
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