Кулеба: единственный способ для РФ доказать отсутствие намерений нападать на Украину – это продолжение дискуссии в установившихся форматах
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дискуссия в установившихся форматах – это единственный способ для России доказать, что она не планирует вторжение на украинскую территорию
Об этом информирует пресс-служба МИД Украины .
По словам министра, Украина продолжает работать над тем, чтобы РФ, вместо ультиматумов по безопасности в Европе, начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог: прекратила агрессию на Донбассе, деоккупировала Крым, предприняла реальные шаги по урегулированию остальных созданных ею длительных конфликтов на пространстве ОБСЕ, а именно в Грузии и Молдове.
Он напомнил, что согласно основополагающим документам ОБСЕ Россия обязалась "не рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния".
"Единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в установившихся форматах, в частности в ОБСЕ", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
- Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил , что Россия не будет рассматривать требования отвести войска от украинской границы.
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