Кулеба дал совет россиянам, огорченным возможным запретом путешествовать в ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что россияне, огорченные перспективой запрета туристических путешествий в Европу, могут жаловаться в Кремль и своим согражданам, которые поддерживают войну
Об этом он написал в твиттер.
"Россияне, огорченные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направлять свои жалобы Кремлю и более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну. Никто не предлагает запретить въезд нескольким россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарная помощь" - написал Кулеба. .
- Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное