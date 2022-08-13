Об этом он написал в твиттер.

"Россияне, огорченные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направлять свои жалобы Кремлю и более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну. Никто не предлагает запретить въезд нескольким россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарная помощь" - написал Кулеба. .

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ

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