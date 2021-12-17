Кулеба: бюджет США на 2022 год предусматривает помощь Украине на $756 млн

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.



"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине $756 млн, в том числе на укрепление безопасности - $400 млн", - отметил он.



Министр подчеркнул, что одной из важнейших целей для Украины является получение $1 млрд помощи США.



Также Дмитрий Кулеба добавил, что США выделили более $460 млн в поддержку украинских реформ и оказали значительную помощь в борьбе с COVID-19.



"Благодаря помощи Соединенных Штатов украинцы получили около 2 млн 200 тыс. доз вакцин от COVID-19", - уточнил глава МИД.

Напомним, в 2022 году США планируют потратить из оборонного бюджета $300 млн в поддержку Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb