Кулеба: бюджет США на 2022 год предусматривает помощь Украине на $756 млн
В проекте бюджета США на 2022 год заложена финансовая поддержка Украины на $756 млн
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине $756 млн, в том числе на укрепление безопасности - $400 млн", - отметил он.
Министр подчеркнул, что одной из важнейших целей для Украины является получение $1 млрд помощи США.
Также Дмитрий Кулеба добавил, что США выделили более $460 млн в поддержку украинских реформ и оказали значительную помощь в борьбе с COVID-19.
"Благодаря помощи Соединенных Штатов украинцы получили около 2 млн 200 тыс. доз вакцин от COVID-19", - уточнил глава МИД.
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