Об этом он сказал на брифинге 4 января.

"В прошлом году мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot , о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Ожидаем развертывания "Патриотов" в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже начата", - заявил Кулеба.

В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев.

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