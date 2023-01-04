Кулеба анонсировал развертывание Patriot в Украине "в максимально сжатые сроки"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал развертывание американских систем Patriot в Украине "в максимально сжатые сроки"
Об этом он сказал на брифинге 4 января.
"В прошлом году мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot , о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Ожидаем развертывания "Патриотов" в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже начата", - заявил Кулеба.
- В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев.
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