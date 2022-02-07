Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы в августе 2022 года
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в августе 2022 года состоится новый саммит Крымской платформы с участием парламентских делегаций разных стран
Об этом Кулеба сказал во время совместной пресс- конференции 7 февраля с главой МИД Германии Анналенной Бербок, передает Еспресо.TV.
"Крым тоже был у нас сегодня в повестке дня. Я проинформировал Анналену о том, что в Украине в августе пройдет парламентский саммит Крымской платформы. Мы будем ждать соответствующую делегацию из Германии", - отметил Кулеба.
Напомним, что "Крымская платформа" - это дипломатическая инициатива Украины, предусматривающая механизм защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова. Первый саммит прошел в августе 2021 года. Страны-участники Крымской платформы подписали совместную декларацию о подтверждении Украиной готовности политики непризнания попытки аннексии Крыма к моменту его деоккупации.
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