Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы в августе 2022 года

Об этом Кулеба сказал во время совместной пресс- конференции 7 февраля с главой МИД Германии Анналенной Бербок, передает Еспресо.TV.

"Крым тоже был у нас сегодня в повестке дня. Я проинформировал Анналену о том, что в Украине в августе пройдет парламентский саммит Крымской платформы. Мы будем ждать соответствующую делегацию из Германии", - отметил Кулеба.

Напомним, что "Крымская платформа" - это дипломатическая инициатива Украины, предусматривающая механизм защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова. Первый саммит прошел в августе 2021 года. Страны-участники Крымской платформы подписали совместную декларацию о подтверждении Украиной готовности политики непризнания попытки аннексии Крыма к моменту его деоккупации.

Напомним, глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев 7 февраля. После встречи с ней Кулеба заявил, что главная цель России – дестабилизация ситуации в Украине.

Анналена Бербок заявила, что Запад готов уплатить экономическую цену и ввести жесткие санкции против РФ, если произойдет вторжение в Украину



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