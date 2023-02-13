Об этом министр иностранных дел сообщил в эфире телемарафона.

"В ООН, в Киеве, во многих столицах мира пройдут разные события, которые подадут очень четкий сигнал президенту Путину, означающий "если ты, Путин, играешь в игру на истощение и думаешь, что время на твоей стороне, то ты глубоко ошибаешься, потому что единство с Украиной растет, и в этой войне ты проигрываешь", - сказал он.

Отмечается, что 24 февраля в разных странах и институтах будут объявлены новые санкции против РФ. Кулеба также подчеркнул, что не стоит ожидать исключения России из Совбеза ООН в настоящее время, ведь это долгий путь, поскольку речь идет о "перезагрузке глобального института".

"Что касается ООН и России в Совбезе ООН — мы начали путь своим заявлением от МИД в прошлом году. Этот путь не будет быстрым, потому что речь идет о перезагрузке глобального института, но у нас есть четкий план, мы привлекаем к нему не только дипломатов из разных стран, а и лидеров мнений, экспертов и ученых, и первая цель, которой мы достигнем, - это будет делегитимизация России в Совбезе ООН", - рассказал глава МИД.

Кулеба объяснил, что добиться делегитимизации будет относительно просто, а вот само исключение займет время.

"Но поверьте мне, что для России даже делегитимизация - это будет страшный международный удар", - добавил министр.