Кулеба анонсировал "четкий сигнал Путину" и введение новых мировых санкций против РФ к 24 февраля
Дмитрий Кулеба заявил, что к годовщине полномасштабного вторжения будут введены новые санкции против РФ, а в мире состоятся разные мероприятия, с целью подать "четкий сигнал" Путину
Об этом министр иностранных дел сообщил в эфире телемарафона.
"В ООН, в Киеве, во многих столицах мира пройдут разные события, которые подадут очень четкий сигнал президенту Путину, означающий "если ты, Путин, играешь в игру на истощение и думаешь, что время на твоей стороне, то ты глубоко ошибаешься, потому что единство с Украиной растет, и в этой войне ты проигрываешь", - сказал он.
Отмечается, что 24 февраля в разных странах и институтах будут объявлены новые санкции против РФ. Кулеба также подчеркнул, что не стоит ожидать исключения России из Совбеза ООН в настоящее время, ведь это долгий путь, поскольку речь идет о "перезагрузке глобального института".
"Что касается ООН и России в Совбезе ООН — мы начали путь своим заявлением от МИД в прошлом году. Этот путь не будет быстрым, потому что речь идет о перезагрузке глобального института, но у нас есть четкий план, мы привлекаем к нему не только дипломатов из разных стран, а и лидеров мнений, экспертов и ученых, и первая цель, которой мы достигнем, - это будет делегитимизация России в Совбезе ООН", - рассказал глава МИД.
Кулеба объяснил, что добиться делегитимизации будет относительно просто, а вот само исключение займет время.
"Но поверьте мне, что для России даже делегитимизация - это будет страшный международный удар", - добавил министр.
- В Министерстве иностранных дел Украины назвали исключение РФ из состава Совета Безопасности ООН одним из приоритетов внешней политики и призвали народных депутатов объединить усилия в этом направлении.
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