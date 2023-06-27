Напомню, что Пригожин сказал, что Украина действительно не обстреливала Донбасс 8 лет, и что максимум, - это перестреливалась с российскими войсками, которые, оказывается, там же были.

И это любопытно. Потому что если задачей путча было повлиять на Путина ради каких-то решений – это точно плохая идея, потому что для Путина это вовсе не аргумент. Даже наоборот.

Если задачей было повлиять на россиян — ну, чтобы получить "электоральную поддержку" Пригожину на пути к власти, — это тоже не аргумент, потому что россиянам давно безразлична справедливость по отношению к украинцам.

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И остается единственная аудитория – это Украина и Запад. Это сигнал, что Пригожин и стоящие за ним готовы сдать своего плешивого фюрера.

Подумайте об этом.

И потому концерт имени Пригожина еще не сыгран. Ибо если сам Пригожин будто уже эмигрировал в Беларусь, то стоящие за ним до сих пор в Кремле. Они скоро станут еще более влиятельными. И прямо намекают, что, получив полную власть, они будут готовы признать, что причин воевать с Украиной не было. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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