Кухта: Накануне визита миссии МВФ в Украину есть основания для оптимизма

Такую позицию озвучил Павел Кухта, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Представители МВФ будут смотреть в комплексе, насколько Украина в целом движется вперед; насколько Украине сейчас нужны деньги, насколько давно Фонд не кредитовал Украину. А это уже затянулось почти на полтора года, не типично, обычно хотя бы один транш в год мы все-таки получаем. Поэтому я думаю, что основания для оптимизма есть. Хотя никаких гарантий здесь нет ", - сказал Кухта.

По его словам, Украина в основном выполнила условия нынешней программы.

"МВФ точно смотреть на то, выполняются ли условия, по которым ранее выдавались транши. Программа растянута во времени, предварительные условия все еще являются условиями. Они не должны нарушаться, не должно быть отката назад. Это будут анализировать эксперты Фонда", - отметил эксперт.