Кухонный шкафчик с керамическим петушком из освобожденной Бородянки передали музею Революции Достоинства

Об этом сообщают на странице музея в facebook.



"Проведена культурная "спецоперация" по музеефикации легендарного кухонного шкафа и сохранение всего его содержимого. С сегодняшнего дня он находится в фондах Национального музея Революции Достоинства. Вместе со шкафом передан декоративный керамический петушок, который выстоял при взрыве рашистской авиабомбы", — говорится в сообщении



Здание, на котором держался шкафчик, находится в аварийном состоянии. Чтобы сохранить ее, с разрешения владелицы квартиры Надежды Сватко, шкафчик демонтировали.







"Важно было сохранить каждую деталь, вплоть до шурупов, на которые шкафчик крепился к стене. Окружающая местность, руины зданий и сама стена со шкафчиком были задокументированы DroneUA с помощью дрона для создания 3-D модели, осуществлена ​​фото- и видеосъемка, зафиксировано размещение каждой детали, которые в будущем позволят воспроизвести расположение и среду с максимальной точностью",- добавляют в музее.







Автором фото со шкафом является Елизавета Серватинская. Фотографию активно распространяли пользователи соцсетей В музее отмечают, что кухонный шкафчик на стене полностью разрушенной бомбой многоэтажки в Бородянке на Киевщине стал символом устойчивости украинцев.



"Она уцелела там, где шансов, казалось бы, никаких. Со всем своим содержимым: фарфоровой посудой, стеклянными окошками дверцы, баночками для специй, традиционными сувенирами. И даже керамическим декоративным сосудом для напитков в виде петуха, изготовленным в 1960-х годах мастерами художественной керамики из Василькова Валерия и Надежды Проторьевых, - написали на странице музея.







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