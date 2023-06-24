"Кухонный фронт" Дженнифер Райан

В этой книге есть все, что нужно для нашего военного настоящего – причем как на фронте, так и в тылу. И самое главное, что в "Кухонном фронте" Дженнифер Райан (К.: Книголав) есть место для надежды и победы. А так конечно, перед нами удивительные сочетания продуктов и причудливые блюда, слезы отчаяния и радость сплоченности, и все это во время Второй мировой войны. Итак, Британия страдает от бомбардировок, разрушения и недостатка продовольствия — немецкие подлодки блокируют пути снабжения. Правительство пытается всячески поощрить хозяек сохранять спокойствие и быть причудливыми в приготовлении блюд, для этого "Би-Би-Си" запускает радиопрограмму под названием "Кухонный фронт" с популярным ведущим. "В старой кухне с высоким потолком раздавался хорошо поставленный голос представителя высшего класса - ведущего Амброуза Гарта: "Вашему вниманию кулинарная программа "Кухонный фронт", которая поможет британским хозяйкам рационально использовать продукты по военным талонам". Однако программа нуждается в женском голосе! соведущую, решено устроить кулинарный конкурс, и вот уже в нем соревнуются четыре женщины: для каждой из них это возможность изменить свою жизнь, для молодой вдовы возможность оплатить долги и сохранить крышу над головой для своих детей, для служанки шанс вырваться из рабства и получить свободу. Для хозяйки поместья — возможность освободиться от богатого мужчины-деспота. А для профессиональной шеф-поварушки — возможность бросить вызов мужчинам, стоящим на вершине ее профессии. "Хлебный омлет, - объяснял Амброуз Гарт, - завтрак, которым можно накормить голодную семью из четырех человек, использовав всего одно яйцо. Замочите на десять минут две-три горстки сухариков в разведенном водой сухом молоке, влейте взбитое яйцо (или добавьте яичный) порошок и готовьте... Как именно – можно узнать, прочитав эту необычную книгу о победе.

"Цель. Процесс непрерывного усовершенствования" Элиагу Голдратта и Джеффа Кокса

"Генерировать прорывные идеи недостаточно, - считают авторы этой книги. - Большим вызовом является проверить, действительно ли такая идея может устранить все нежелательные последствия". В целом "Цель. Процесс непрерывного усовершенствования" Элиагу Голдратта и Джеффа Кокса (К.: Наш Формат) – о том, как выйти из сложной ситуации или усовершенствовать уже действующую модель. Например, в ситуации, когда у вас есть ровно три месяца, чтобы вывести свой бизнес из кризиса, или вы потеряете все. Именно такие кейсы предлагает этот бизнес роман, который стал классикой менеджмента и помог трансформироваться сотням компаний по всему миру. Книга позволит понять глобальные принципы, применяемые в производстве, определить и избавиться от слабых мест любого проекта и даже перенести новые подходы в жизнь вне офиса. Авторы не предлагают готовые бизнес-советы, а дает увлекательную историю о людях, которые пытаются понять, что двигает их миром, и как улучшить этот процесс. "Эта книга рассказывает о новых глобальных принципах в производстве, - узнаем мы о главном в этой истории. - Она о людях, которые пытаются понять, что движет их миром и как улучшить этот процесс. Поскольку они мыслят логически и постоянно задумываются над своими задачами, то способны отследить причинно-следственную связь между собственными действиями и их результатами. В процессе они заключают некоторые основные принципы, которые помогут сохранить свое производство и сделать его успешным".

"Разговор с самим собой за чашкой кофе. Пять минут в день, с которых начнется счастливая жизнь". Кристен Гелмстеттер

"Разговор с собой за чашкой кофе – объясняет автор смысл своей затеи, - это мощная практика, которая меняет жизнь и требует всего пять минут в день". И с этим трудно не согласиться, ведь разговор с самим собой за чашкой кофе. Пять минут в день, с которых начнется счастливая жизнь" Кристен Гелмстеттер (Х.: Виват) – настоящая терапия, то есть диалог, который вы ведете о себе, способ в который вы думаете о себе, ваши поступки и т.д. Идея правильная, ведь такая терапия повышает самооценку, наполняет счастьем и помогает построить такую жизнь, которую вы всегда хотели иметь.И, что самое важное, зона создает ощущение цельности и достоинства.все это происходит, когда в следующий раз вы будете наслаждаться кофе. с собой, вы делаете еще всю жизнь, - напоминает автор. – Эта деятельность известна уже длительный

время, вероятно, еще с тех пор, как гомо сапиенс начал говорить. Если коротко, то разговор с собой – это просто слова, которые вы произносите вслух или мысленно к себе. Это ваш внутренний голос, внутренний диалог". Так что на самом деле это короткие афирмации, которые помогут вам повысить самооценку, обрести счастье и приблизить жизнь вашей мечты — и все это за утренней чашкой кофе! Вы научитесь любить себя и свое тело, спокойно реагировать на критику и не зависеть от обстоятельств, но для этого вам придется поработать, чтобы извинить мозг, который ежесекундно строит новые нейронные связи (и сейчас тоже), ведь только от вас зависит, что он будет подкреплять: негатив или позитив. приводит пошаговую инструкцию, как правильно проводить утренние разговоры с собой, заваривайте кофе и настраивайтесь на положительную волну, чтобы прожить свою жизнь не так, как надо, а так, как хочется!

"Все должно быть по-другому. Найти неожиданную силу, когда разочарование тебя разрушает" Лизы Теркерст

Автор этой книги приготовила для читателей увлекательное путешествие в мир ее чувств, головокружительных ситуаций и размышлений о том, что все свое время. "Все должно быть по-другому. Найти неожиданную силу, когда разочарование тебя разрушает" Лизы Теркерст (Л.: Свичадо) – о трудностях, которые можем преодолеть, если правильно оценить ситуацию. "Хочу, щоб у цій країні минала не тільки моя відпустка, - розпочинає вона відверту розмову. - Я прагну тут жити. Упевнена, що і в тебе, дорога читачко, є власна версія приємної історії про твоє життя, яку ти любиш оповідати сама собі. Нам хочеться не просто читати завершення власної історії та розуміти, що воно таке, як слід, Ми прагнемо вхопити олівця ї писати все власноруч, сторінка за сторінкою. Адже точно знаємо, як усе має бути. Але насправді в реальності ми живемо посеред непевності й не можемо ані передбачити. результатів своєї діяльності, ані контролювати їх". Таким образом нам напоминают, что радость или печаль, испытание или счастливое решение проблем – ни одно из жизненных событий не случайно. Или именно такой Божий замысел? Автор приглашает поразмышлять над этим всех, кому не раз кажется, что все должно быть по-другому.



"Невероятные истории кота Бучика" Елены Финберг



Реалии страшной войны, которая пришла в Украину, давно уже ворвались даже в детскую жизнь, формируя соответствующую литературу. "В первые месяцы войны я поняла, что с детьми нужно разговаривать о войне, но я никогда не говорила о трагическом со своими внуками, - рассказала "Общественному радио" автор этой книги. - Поэтому книга задумывалась как разговор с моим 8-летним внуком. Я искала адекватный язык, чтобы рассказать ему об этой страшной трагедии. Рассказать так, чтобы мой рассказ не стал дополнительным травматическим опытом. И когда об этом рассказывает кот, то такой разговор не так и страшен". Так, по сюжету книги Елены Финберг "Невероятные истории кота Бучика" (К. Дух и Литера), вместе с украинскими воинами кот Бучик становится в защиту Родины. Кот из города Буча, на долю которого выпали и оккупация, и плен, и фронтовые будни с победами и потерями, рассказывает детям о мире и войне, об украинском сопротивлении врагам. "Я так розчулився біля ведмедика, що не побачив кремезного чоловіка, який забіг у кімнату, - розповідає він свою історію. - Груба, сильна рука схопила мене за загривок. "Ба, вот так находка. Какая шапка выйдет", - почув я. Він міцно зв’язав мене, ледь не задушив. Схопив і ведмедика, миттю закинув нас обох у відкритий люк потвори-машини. З диким гуркотом ми поїхали від мого дому. Далеко-далеко… Скільки днів були в дорозі – не знаю. Я ледь дихав, не їв, не пив, не спав. Розумів, що не подолаю цієї біди. Інколи ми зупинялися на короткий час і знов їхали, їхали, їхали…" ак что наш герой оказывается в оккупации, плену, убегает из него, а затем присоединяется к своему хозяину и уходит на фронт. В таких условиях он пересматривает свои предубеждения и взгляды на жизнь. Например, свое отношение к крысам и собакам: в таких условиях звери начинают вместе делать общее дело. Так же рядом с Бучиком нет места страху, отчаянию, унынию. Вместе с собратьями герой книги делает все возможное, чтобы эта война на нашей земле стала последней.