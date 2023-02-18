7 февраля СБУ заявила, что ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок со стороны граждан Украины. В частности, к организации сделки причастна Оксана Марченко, супруга подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Установлено, что Марченко через свои компании платила рашистам якобы за "охрану недвижимости Медведчука" на территории Крымского полуострова. Это успешная операция главка "И" СБУ, и на этот раз не "спортивная селфи-рыбалка". Могут, когда хотят. Виновных доведут в зал суда и не отпустят.

Однако мне вспомнилось другое дело по Медведчуку — недавнее расследование "Следствия.Инфо": "Арестованное искусство: коллекция Медведчука и подозрительная оценка ее стоимости", в котором журналисты рассказывают о подозрительных сделках с арестованными артефактами.

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Следователи управления ДБР и СБУ изъяли частную коллекцию картин и других ценных артефактов у Медведчука. Среди арестованного имущества в списке упоминаются три работы украинско-российского художника Ивана Айвазовского. Все предметы искусства правоохранители отправили на исследования в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. И там начались происходить "магические" превращения: картина "Пейзаж в желто-коричневом цвете" Айвазовского оценена экспертами КНИИСЭ в 3 тыс. дол. При том, что ее действительная стоимость может достигать от 80 до 200 тысяч долларов. Журналистам показали только одну картину, хотя на экспертизе находятся не менее трех.

Происходят "магические" преобразования: картина "Пейзаж в желто-коричневом цвете" Айвазовского оценена экспертами КНИИСЭ в 3 тыс. долл.

Есть подозрение, что занижение цены картины сделано специально, чтобы вывести ее из ареста и выставить на продажу. А покупателем будет подставной человек от Медведчука.

Не секрет, что сам экссоучитель запрещенной ОПЗЖ является довольно мелочным человеком, зацикленным на "своем" имуществе. Прежде всего – на коллекционных вещах. Кум Путина действительно разбирается в антиквариате и произведениях искусства. Кроме картин известных художников, есть у него и библиотека настоящих букинистических артефактов.

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В своей декларации Медведчук отметил, что владеет: фрагментом Библии Гутенберга, 1455; рукописным Евангелием, XV век; Триодь Песная, 1555 год; Заблудовским Евангелием, 1569; Апостолом Ивана Федорова, 1574; Венецианским букварем, 1575 год; Виленским Евангелием, 1575; Евангелием Учительным, 1580; Грамматикой М. Смотрицкого 1648; "Учение и хитрость ратного строя" 1648; Уложением Алексея Михайловича 1649 год; Описание Украины Боплана 1660 год; Синопсисом И. Гизеля 1680; коллекцией из 48 книг XVII века; 12 книг XVIII века, среди которых первое издание "Энеиды" Ивана Котляревского в 1798 году, коллекция из 1040 книг XVIII века. Есть в библиотеке Медведчука и целый блок книг и периодических изданий, посвященных истории украинского социализма XIX – начала XX ст. Издание, даже не оцифрованные и существующие в искусственном экземпляре.

После подозрения и обвинения в госизмене, имущество, в том числе коллекции и библиотеку эксглавы ОПЗЖ, были арестованы. Логично, чтобы эти исторические ценности после оценки (открытой и независимой) были бы переданы государству. Их место в музеях и в библиотеке ЦНБ. Но что-то пошло не так…

Медведчук утверждал, что предоставит доступ исследователям в свою коллекцию и библиотеку, но я не помню, чтобы кто-то работал с фрагментом Библии Гутенберга в 1455 году или с архивом УСДРП до 1917 года.

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Конечно, все эти культурные ценности были приобретены Медведчуком разными способами. Но сегодня я не об этом. После подозрения и обвинения в госизмене, имущество, в том числе коллекции и библиотека эксглавы ОПЗЖ, были арестованы. Логично, чтобы эти исторические ценности после оценки (открытой и независимой) были бы переданы государству. Их место в музеях и в библиотеке ЦНБ. Но что-то пошло не так…

Раритеты исчезли в неизвестном направлении. Архив и сбор антикварных книг вообще куда-то исчез из описаний арестованных активов и ценностей. А кулуарами ходят слухи, что Медведчук выкупает свои вещи и вывозит их в Россию. Хотелось бы услышать ответ правоохранителей на эти вопросы. Где сейчас библиотека редких книг Виктора Медведчука?

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Об авторе. Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества

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