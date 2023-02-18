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OPINION

Куда пропали артефакты, изъятые у Медведчука

Виталий Кулик
18 февраля, 2023 суббота
16:04
Мнение

Следователи управления ДБР и СБУ изъяли частную коллекцию картин и других ценных артефактов у Медведчука

7 февраля СБУ заявила, что ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок со стороны граждан Украины. В частности, к организации сделки причастна Оксана Марченко, супруга подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Установлено, что Марченко через свои компании платила рашистам якобы за "охрану недвижимости Медведчука" на территории Крымского полуострова. Это успешная операция главка "И" СБУ, и на этот раз не "спортивная селфи-рыбалка". Могут, когда хотят. Виновных доведут в зал суда и не отпустят.

Однако мне вспомнилось другое дело по Медведчуку — недавнее расследование "Следствия.Инфо": "Арестованное искусство: коллекция Медведчука и подозрительная оценка ее стоимости", в котором журналисты рассказывают о подозрительных сделках с арестованными артефактами.

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Следователи управления ДБР и СБУ изъяли частную коллекцию картин и других ценных артефактов у Медведчука. Среди арестованного имущества в списке упоминаются три работы украинско-российского художника Ивана Айвазовского. Все предметы искусства правоохранители отправили на исследования в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. И там начались происходить "магические" превращения: картина "Пейзаж в желто-коричневом цвете" Айвазовского оценена экспертами КНИИСЭ в 3 тыс. дол. При том, что ее действительная стоимость может достигать от 80 до 200 тысяч долларов. Журналистам показали только одну картину, хотя на экспертизе находятся не менее трех.

Происходят "магические" преобразования: картина "Пейзаж в желто-коричневом цвете" Айвазовского оценена экспертами КНИИСЭ в 3 тыс. долл.

Есть подозрение, что занижение цены картины сделано специально, чтобы вывести ее из ареста и выставить на продажу. А покупателем будет подставной человек от Медведчука.

Не секрет, что сам экссоучитель запрещенной ОПЗЖ является довольно мелочным человеком, зацикленным на "своем" имуществе. Прежде всего – на коллекционных вещах. Кум Путина действительно разбирается в антиквариате и произведениях искусства. Кроме картин известных художников, есть у него и библиотека настоящих букинистических артефактов.

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В своей декларации Медведчук отметил, что владеет: фрагментом Библии Гутенберга, 1455; рукописным Евангелием, XV век; Триодь Песная, 1555 год; Заблудовским Евангелием, 1569; Апостолом Ивана Федорова, 1574; Венецианским букварем, 1575 год; Виленским Евангелием, 1575; Евангелием Учительным, 1580; Грамматикой М. Смотрицкого 1648; "Учение и хитрость ратного строя" 1648; Уложением Алексея Михайловича 1649 год; Описание Украины Боплана 1660 год; Синопсисом И. Гизеля 1680; коллекцией из 48 книг XVII века; 12 книг XVIII века, среди которых первое издание "Энеиды" Ивана Котляревского в 1798 году, коллекция из 1040 книг XVIII века. Есть в библиотеке Медведчука и целый блок книг и периодических изданий, посвященных истории украинского социализма XIX – начала XX ст. Издание, даже не оцифрованные и существующие в искусственном экземпляре.

После подозрения и обвинения в госизмене, имущество, в том числе коллекции и библиотеку эксглавы ОПЗЖ, были арестованы. Логично, чтобы эти исторические ценности после оценки (открытой и независимой) были бы переданы государству. Их место в музеях и в библиотеке ЦНБ. Но что-то пошло не так…

Медведчук утверждал, что предоставит доступ исследователям в свою коллекцию и библиотеку, но я не помню, чтобы кто-то работал с фрагментом Библии Гутенберга в 1455 году или с архивом УСДРП до 1917 года.

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Конечно, все эти культурные ценности были приобретены Медведчуком разными способами. Но сегодня я не об этом. После подозрения и обвинения в госизмене, имущество, в том числе коллекции и библиотека эксглавы ОПЗЖ, были арестованы. Логично, чтобы эти исторические ценности после оценки (открытой и независимой) были бы переданы государству. Их место в музеях и в библиотеке ЦНБ. Но что-то пошло не так…

Раритеты исчезли в неизвестном направлении. Архив и сбор антикварных книг вообще куда-то исчез из описаний арестованных активов и ценностей. А кулуарами ходят слухи, что Медведчук выкупает свои вещи и вывозит их в Россию. Хотелось бы услышать ответ правоохранителей на эти вопросы. Где сейчас библиотека редких книг Виктора Медведчука?

Источник

Об авторе. Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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