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OPINION

Куда пропал бацька?

Алексей Голобуцкий
15 мая, 2023 понедельник
14:04
Мнение

Исчезновение фактора Лукашенко: позитив или негатив для Украины?

68-летний Лукашенко уже 29 лет неизменно сидит во властном кресле. Соответственно, то, что с ним сейчас, возможно (ибо доказательств, кроме сокращения активности и общего паршивого вида, нет), происходит – тяжелая болезнь или даже смерть от болезни – может как быть полезным для Украины, так и наоборот, повлечь за собой нежелательные последствия.

Польза от такого развития событий – это, конечно, приведет к нестабильности. Любой элемент нестабильности в стране, союзник нашего врага, — это очень хорошо. Нежелательные последствия может повлечь за собой абсолютно непредсказуемая в последние годы (то же нападение на Украину) логика Путина. Возможно, Путин действительно до такой степени последовательный легист, сторонник неукоснительного формального соблюдения законности (все должно выглядеть законно), что будет ждать все же естественного ухода Лукашенко от власти (хотя бы из-за изменения Конституции)... Потому что в принципе, учитывая объективный статус "страна-паразит" Беларуси по отношению к России (потому что без российских денег и спеццен на нефтепродукты, без покупки Россией не нужных ей белорусских комбайнов вместо качественных американских или корейских — Беларусь просто не выжила), это искусственная экономика.

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Польза от такого развития событий – это, конечно, приведет к нестабильности. Любой элемент нестабильности в стране, союзник нашего врага, — это очень хорошо. Нежелательные последствия может обусловить абсолютно непредсказуемая в последние годы (то же нападение на Украину) логика Путина

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В любой другой системе это было бы иначе – скажем, как Путин пытался руководить Украиной через Януковича, как пытается руководить Грузией через мощное олигархическое пророссийское лобби. То есть, обычно Путин пробует руководить из-за не слишком сильных экономических связей. А вот Беларусь полностью зависима. И при этом Путин терпит ее отдельность и специфическое поведение Лукашенко (которого очевидно не любит из-за чрезмерной хитрости). Мы этого не понимаем.

И может быть вариант, если Лукашенко все же сдохнет, то суверенитет Беларуси окончательно станет номинальным и территория будет полностью использоваться для военных задач.

Но главный положительный момент здесь – ничего вечного не бывает. Буквально вчера ты плавал в бассейне, бегал по картофельному полю – а сегодня тебя на руках переносят с катетером от парада к самолету.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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