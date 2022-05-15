Куда обращаться в Европе, если сломалось авто. Обнародован список сервисов эвакуаторов

Информация опубликована на платформе Visit Ukraine.

Если ваша машина сломалась, можно попросить помощи у полиции или местных, которые могут помочь с эвакуацией авто на СТО или самостоятельно звонить в службу эвакуаторов:

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb