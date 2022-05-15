Куда обращаться в Европе, если сломалось авто. Обнародован список сервисов эвакуаторов
По данным ООН, из-за войны из Украины выехали более 6 миллионов человек, часть из них отправились за границу на собственном транспорте
Информация опубликована на платформе Visit Ukraine.
Если ваша машина сломалась, можно попросить помощи у полиции или местных, которые могут помочь с эвакуацией авто на СТО или самостоятельно звонить в службу эвакуаторов:
- Twoja Laweta PL – сервис эвакуаторов, работающий в Польше, Германии, Нидерландах, Швеции, Словакии, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Дании, Чехии, Норвегии.
- Польша – Pomoc Drogowa
- Литва – Sos24
- Венгрия – Tow-truck services , Automento
- Чехия – Odtahovka Non-Stop
- Словакия – Imrich Car
- Германия – Abschlepp wagen , ADAC (❗️сервис готов предоставить оперативную помощь всем украинским беженцам и волонтерам, транспортные средства которых сломались на дороге в их стране).
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