Куда обращаться свидетелям похищения людей оккупантами: Центр при СНБО обнародовал контакты
Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины обнародовал контакты для сообщений о незаконном задержании людей российскими оккупантами
Сообщение было обнародовано в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.
"Служба безопасности Украины создала объединенный центр по координации поиска и увольнения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
Свидетелям похищений рекомендуют звонить по телефонам на круглосуточные линии по номерам +38 067 650 83 32 и +38 098 087 36 01 или писать на электронный ящик united.centre.ssu@gmail.com.
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