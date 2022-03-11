Куда обращаться свидетелям похищения людей оккупантами: Центр при СНБО обнародовал контакты

Сообщение было обнародовано в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.



"Служба безопасности Украины создала объединенный центр по координации поиска и увольнения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.



Свидетелям похищений рекомендуют звонить по телефонам на круглосуточные линии по номерам +38 067 650 83 32 и +38 098 087 36 01 или писать на электронный ящик united.centre.ssu@gmail.com.





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