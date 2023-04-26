Почему-то кажется, что этот фантастический сюжет практически легче воплотить, чем вполне реалистичные с первого взгляда.

Я бы его рассматривал по трем причинам.

1. Беларусь – это страна, которой никому не жалко на сегодняшний момент, и постоянный источник опасности для нас и Европы. Они пренебрегли собой и своей свободой в 2020 году и полностью покорились воле Путина, поэтому никто за них по-серьезному не впишется ни вербально, ни реально. Особенно в ситуации, когда белорусский режим в глазах всего цивилизованного мира – нелегитимен. Более того, это можно подать так, что освобождать Минск от режима Лукашенко пойдет белорусская армия под национально-освободительными лозунгами. А что Китай? Он, конечно, осудит. Но Китай далеко. Так что помахаем ему ручкой.

2. Мне кажется, что наша война дошла до того пункта, когда ее гибридные правила, принятые и освященные великими игроками, завели нас в такую ситуацию, когда нужно панковать и самим навязывать собственную гибридность. Немаловажный момент – постепенный "экспорт" войны с территории Украины. Потому что положение, когда играют две команды, но соблюдают разные правила игры, долго продолжаться не может.

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Потому что невозможно долго играть в футбол, когда одной, неядерной команде все разрешено только в пределах правил, но запрещено, например, бить по чужим воротам и ставить "стенку" во время выполнения штрафных ударов, а второй, ядерной, можно играть руками, кусаться, щипаться, царапаться, ломать сопернику ноги и убивать его женщин и детей, выводить на поле 15 игроков и трех голкиперов, терроризировать ядерным ударом судей в поле и угрожать им же судьям VAR.

Невозможно долго играть в футбол, когда одной, неядерной, команде все разрешено только в пределах правил, но запрещено, например, бить по чужим воротам и ставить "стенку" во время выполнения штрафных ударов, а второй, ядерной, можно играть руками, кусаться, щипаться, царапаться, ломать сопернику ноги и убивать его женщин и детей, выводить на поле 15 игроков и трех голкиперов, терроризировать ядерным ударом судей в поле и угрожать им же судьям VAR

Такая асимметричность требует мудрости, коварства и нестандартности действий. И молниеносная оккупация Белоруси здесь только метафора, образ этого нестандартного действия, который вполне можно оправдать, например, тем, что мы туда принесем демократию и свободу. Чем не приемлема причина – подарить демократию и свободу заключенному европейскому народу с украденной вековой историей? Славной историей, кстати. Кроме того, Европе такой шаг будет выгоден по одной простой причине: "русский мир" - этот вечный головняк на восточных границах — отступит от них туда, где когда-то заканчивался еще при Первой Речи Посполитой — до Смоленска. Кроме того, если по России бить европейским оружием нельзя, то почему нельзя по Белоруссии, с территории которой велась война против нашей страны и не имеющая ядерного оружия?

Европе такой шаг будет выгоден по одной простой причине: "русский мир" – этот вечный головняк на восточных границах – отступит от них туда, где когда-то заканчивался еще при Первой Речи Посполитой – в Смоленск. Кроме того, если по России бить европейским оружием нельзя, то почему нельзя по Белоруссии, с территории которой велась война против нашей страны и не имеющей ядерного оружия?

3. Это будет лишь началом возмездия соседней стране за ее беспозвоночность и пушкинизм, без которых не было бы ни Бородянки, ни Бучи, ни Ирпеня, ни Гостомеля, ни Макарова.

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Считаю, что все перечисленное взывает о мести к небу. А месть – дело человеческих рук. Поэтому она должна быть холодной и рациональной. Рациональность состоит в том, что мы туда принесем не наказание, а альтернативу. И нам – для нашего же добра – их нужно не так наказать, как изменить. Поэтому в каком-то смысле украинская оккупация Белоруси де-факто возвращает белорусов к выполнению главной задачи 2020 года – свержению преступного и кровавого режима Лукашенко.

Беларусь, по-моему, является самым слабым звеном в путинской системе безопасности. Так почему бы и не ударить по ней?

Доброе отношение с нашей стороны они никогда не поймут, как не понимали до сих пор, и не оценят. Да и не будет больше никогда хорошего отношения с нашей стороны. А вот платить нужно. Слишком велик долг Белоруси перед Украиной. Слишком велика несправедливость, слишком много жертв. Им нельзя позволить в очередной раз хитроумно пропетлять. В первую очередь ради самих себя. И именно она, Беларусь, по-моему, и является самым слабым звеном в путинской системе безопасности. Так почему бы и не ударить по ней?

Поэтому да, на Москву идти не стоит. Следует идти на Минск и устанавливать там проевропейское и проукраинское правительство. И навсегда забыть об угрозе с севера. И нет в этом ничего фантастического, как не было ничего фантастического в колоннах танков и бетэеров, которые в первые дни войны зашли на нашу территорию и захватили ЧАЭС. Что было дальше, все знают. Дальше было то, чего нельзя ни простить, ни понять, ни тем более забыть.

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Об авторе. Андрей Бондар, писатель.

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