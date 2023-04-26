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OPINION

Куда направить острие украинского контрнаступления

26 апреля, 2023 среда
08:05
Мнение

По-настоящему нестандартным ходом нашего контрнаступления могла быть молниеносная оккупация Белоруси и смена режима в ней

Почему-то кажется, что этот фантастический сюжет практически легче воплотить, чем вполне реалистичные с первого взгляда.

Я бы его рассматривал по трем причинам.

1. Беларусь – это страна, которой никому не жалко на сегодняшний момент, и постоянный источник опасности для нас и Европы. Они пренебрегли собой и своей свободой в 2020 году и полностью покорились воле Путина, поэтому никто за них по-серьезному не впишется ни вербально, ни реально. Особенно в ситуации, когда белорусский режим в глазах всего цивилизованного мира – нелегитимен. Более того, это можно подать так, что освобождать Минск от режима Лукашенко пойдет белорусская армия под национально-освободительными лозунгами. А что Китай? Он, конечно, осудит. Но Китай далеко. Так что помахаем ему ручкой.

2. Мне кажется, что наша война дошла до того пункта, когда ее гибридные правила, принятые и освященные великими игроками, завели нас в такую ситуацию, когда нужно панковать и самим навязывать собственную гибридность. Немаловажный момент – постепенный "экспорт" войны с территории Украины. Потому что положение, когда играют две команды, но соблюдают разные правила игры, долго продолжаться не может.

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Потому что невозможно долго играть в футбол, когда одной, неядерной команде все разрешено только в пределах правил, но запрещено, например, бить по чужим воротам и ставить "стенку" во время выполнения штрафных ударов, а второй, ядерной, можно играть руками, кусаться, щипаться, царапаться, ломать сопернику ноги и убивать его женщин и детей, выводить на поле 15 игроков и трех голкиперов, терроризировать ядерным ударом судей в поле и угрожать им же судьям VAR.

Невозможно долго играть в футбол, когда одной, неядерной, команде все разрешено только в пределах правил, но запрещено, например, бить по чужим воротам и ставить "стенку" во время выполнения штрафных ударов, а второй, ядерной, можно играть руками, кусаться, щипаться, царапаться, ломать сопернику ноги и убивать его женщин и детей, выводить на поле 15 игроков и трех голкиперов, терроризировать ядерным ударом судей в поле и угрожать им же судьям VAR

Такая асимметричность требует мудрости, коварства и нестандартности действий. И молниеносная оккупация Белоруси здесь только метафора, образ этого нестандартного действия, который вполне можно оправдать, например, тем, что мы туда принесем демократию и свободу. Чем не приемлема причина – подарить демократию и свободу заключенному европейскому народу с украденной вековой историей? Славной историей, кстати. Кроме того, Европе такой шаг будет выгоден по одной простой причине: "русский мир" - этот вечный головняк на восточных границах — отступит от них туда, где когда-то заканчивался еще при Первой Речи Посполитой — до Смоленска. Кроме того, если по России бить европейским оружием нельзя, то почему нельзя по Белоруссии, с территории которой велась война против нашей страны и не имеющая ядерного оружия?

Европе такой шаг будет выгоден по одной простой причине: "русский мир" – этот вечный головняк на восточных границах – отступит от них туда, где когда-то заканчивался еще при Первой Речи Посполитой – в Смоленск. Кроме того, если по России бить европейским оружием нельзя, то почему нельзя по Белоруссии, с территории которой велась война против нашей страны и не имеющей ядерного оружия?

3. Это будет лишь началом возмездия соседней стране за ее беспозвоночность и пушкинизм, без которых не было бы ни Бородянки, ни Бучи, ни Ирпеня, ни Гостомеля, ни Макарова.

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Считаю, что все перечисленное взывает о мести к небу. А месть – дело человеческих рук. Поэтому она должна быть холодной и рациональной. Рациональность состоит в том, что мы туда принесем не наказание, а альтернативу. И нам – для нашего же добра – их нужно не так наказать, как изменить. Поэтому в каком-то смысле украинская оккупация Белоруси де-факто возвращает белорусов к выполнению главной задачи 2020 года – свержению преступного и кровавого режима Лукашенко.

Беларусь, по-моему, является самым слабым звеном в путинской системе безопасности. Так почему бы и не ударить по ней?

Доброе отношение с нашей стороны они никогда не поймут, как не понимали до сих пор, и не оценят. Да и не будет больше никогда хорошего отношения с нашей стороны. А вот платить нужно. Слишком велик долг Белоруси перед Украиной. Слишком велика несправедливость, слишком много жертв. Им нельзя позволить в очередной раз хитроумно пропетлять. В первую очередь ради самих себя. И именно она, Беларусь, по-моему, и является самым слабым звеном в путинской системе безопасности. Так почему бы и не ударить по ней?

Поэтому да, на Москву идти не стоит. Следует идти на Минск и устанавливать там проевропейское и проукраинское правительство. И навсегда забыть об угрозе с севера. И нет в этом ничего фантастического, как не было ничего фантастического в колоннах танков и бетэеров, которые в первые дни войны зашли на нашу территорию и захватили ЧАЭС. Что было дальше, все знают. Дальше было то, чего нельзя ни простить, ни понять, ни тем более забыть.

Источник

Об авторе. Андрей Бондар, писатель.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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