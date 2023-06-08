Сначала был 2014 год и оккупация Крыма. После этого боевые действия в Донецкой и Луганской областях.

И ты думаешь, куда ужаснее? Но наступил 2022 год и полномасштабная агрессия против Украины.

Мариуполь и Азовсталь. Оккупация и геноцид в Буче, Изюме, Херсонской области, Запорожской области.

Теракт в Оленовке. Сотни ракетных ударов по гражданским: Харьков, Николаев, Сумщина, Черниговщина, Херсон, Запорожье, Винница, Умань, Днепр, Кременчуг, Киев.

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Полностью уничтожены Северодонецк, Лисичанск, Марьинка, Бахмут, Авдеевка. Миллионы беженцев и тысячи сломанных судеб.

Куда хуже?

6 июня, 2023 год. Уничтожение Каховской ГЭС. Крупнейшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет.

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Сломанные человеческие жизни, населенные пункты под водой, сознательное уничтожение флоры и фауны.

Куда хуже? Этот вопрос будет стоять – пока существует террористическая организация под названием "Российская федерация".

Специально для Эспрессо

Об авторе. Влад Дидусь, журналист.

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