Куда хуже? Этот вопрос будет стоять, пока существует Россия
Российские террористы не знают границ военных преступлений
Сначала был 2014 год и оккупация Крыма. После этого боевые действия в Донецкой и Луганской областях.
И ты думаешь, куда ужаснее? Но наступил 2022 год и полномасштабная агрессия против Украины.
Мариуполь и Азовсталь. Оккупация и геноцид в Буче, Изюме, Херсонской области, Запорожской области.
Теракт в Оленовке. Сотни ракетных ударов по гражданским: Харьков, Николаев, Сумщина, Черниговщина, Херсон, Запорожье, Винница, Умань, Днепр, Кременчуг, Киев.
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Полностью уничтожены Северодонецк, Лисичанск, Марьинка, Бахмут, Авдеевка. Миллионы беженцев и тысячи сломанных судеб.
Куда хуже?
6 июня, 2023 год. Уничтожение Каховской ГЭС. Крупнейшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет.
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Сломанные человеческие жизни, населенные пункты под водой, сознательное уничтожение флоры и фауны.
Куда хуже? Этот вопрос будет стоять – пока существует террористическая организация под названием "Российская федерация".
Специально для Эспрессо
Об авторе. Влад Дидусь, журналист.
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