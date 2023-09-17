Не буду говорить, что сама логика существования НДФЛ на военные выплаты среди войны немного неадекватна. Особенно когда новый министр говорит, что на зарплаты не хватает 250 млрд грн. Выходит, будто власть сама переводит средства в свои карманы.

Но, конечно, "кадровый дефолт" президента несет ему очередную пургу - это отобрать НДФЛ у общин. Я еще не знаю, как это будет сделано, но такая инициатива точно уже в процессе реализации.

Это приведет к дополнительному кипишу и конфликтам. Исключительно потому, что передача НДФЛ в национальный бюджет вызывает возмущение из-за не меньшей коррупции в правительстве. Пожалуй, трудно объяснить, почему община не должна строить стадион, а мининфраструктуры может публично строить водопроводы за 10 млрд грн при цене в 2,5 млрд грн.

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У меня в этом контексте возникла компромиссная идея. Уплачивать НДФЛ по месту учета военнослужащего. Понятно, что большинство военнослужащих сейчас на Юге и Востоке. Большинство бригад стоят на территориях освобожденных и пострадавших общин. Поэтому такой подход позволит этим общинам получить огромный ресурс для восстановления. Ничего страшного, если Волынская община поживет без нового стадиона, но, например, Ореховской нужно вложить сотни миллионов гривен просто, чтобы там заработала инфраструктура для жизни.

Да, сейчас восстановление этих общин не ко времени. Но уплаченные средства могут аккумулироваться в фондах общины, и как только появятся возможности, будут потрачены на восстановление.

Думаю, такой подход справедлив в рамках страны.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист