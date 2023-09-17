Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Куда должно было идти НДФЛ, отобранное от местных общин
OPINION

Куда должно было идти НДФЛ, отобранное от местных общин

Виктор Андрусив
17 сентября, 2023 воскресенье
10:06
Мнение

С приближением осени вдруг некоторые люди у власти выяснили, что источником новых стадионов и других финансовых праздников на улицах городов среди войны стало военное НДФЛ

Не буду говорить, что сама логика существования НДФЛ на военные выплаты среди войны немного неадекватна. Особенно когда новый министр говорит, что на зарплаты не хватает 250 млрд грн. Выходит, будто власть сама переводит средства в свои карманы.

Но, конечно, "кадровый дефолт" президента несет ему очередную пургу - это отобрать НДФЛ у общин. Я еще не знаю, как это будет сделано, но такая инициатива точно уже в процессе реализации.

Это приведет к дополнительному кипишу и конфликтам. Исключительно потому, что передача НДФЛ в национальный бюджет вызывает возмущение из-за не меньшей коррупции в правительстве. Пожалуй, трудно объяснить, почему община не должна строить стадион, а мининфраструктуры может публично строить водопроводы за 10 млрд грн при цене в 2,5 млрд грн.

Читайте также: Вето на закрытие е-декларирования, или Как все снова на слое поели определенную субстанцию

У меня в этом контексте возникла компромиссная идея. Уплачивать НДФЛ по месту учета военнослужащего. Понятно, что большинство военнослужащих сейчас на Юге и Востоке. Большинство бригад стоят на территориях освобожденных и пострадавших общин. Поэтому такой подход позволит этим общинам получить огромный ресурс для восстановления. Ничего страшного, если Волынская община поживет без нового стадиона, но, например, Ореховской нужно вложить сотни миллионов гривен просто, чтобы там заработала инфраструктура для жизни.

Да, сейчас восстановление этих общин не ко времени. Но уплаченные средства могут аккумулироваться в фондах общины, и как только появятся возможности, будут потрачены на восстановление.

Думаю, такой подход справедлив в рамках страны.

Источник

Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Экономика
Украина
военные силы Украины
оккупированные территории
государственный бюджет
Читайте также:
Антонівський міст
16 сентября, 2023 суббота
ВСУ форсируют Днепр на Херсонщине, у россиян нет ресурсов, чтобы помешать этому, – ISW
Микола Княжицький
Автор
16 сентября, 2023 суббота
Нестор Шуфрич задержан. Но задержание и приговор, вступивший в законную силу, не синонимы
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 сентября, 2023 четверг
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.39
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
17 сентября
10:41
разбился самолет
В Бразилии разбился самолет с туристами на борту: погибли все 14 человек
10:39
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Враг держит в Черном море 9 кораблей, ракетоносители в пунктах базирования
10:18
Токмак
Россияне готовят Токмак стать "опорой" для второй линии обороны, - британская разведка
10:01
Российские войска за сутки атаковали 10 областей Украины: 2 человека погибли, 10 ранены
10:00
Эксклюзив
Оборона столицы и будущее фронта
09:53
На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
Данилов: промедление с современным вооружением – это поощрение РФ к дальнейшей войне
09:40
В российском Орле сбитый беспилотник упал на нефтебазу: произошел пожар
09:38
Силы обороны предусмотрели ночную атаку: Гуменюк рассказала детали тактики окупантов
09:12
Обновлено
Оккупанты обстреляли Харьков, на Одесщине повреждены сельское хозяйство и зернохранилище
09:02
Сенаторы призвали Байдена немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS
09:00
17 сентября – День спасателя: история праздника и кого еще в этот день можно поздравить
09:00
Инфографика
Что нужно Украине для уничтожения Черноморского флота. Объясняем
08:59
Тысячи чехов митингуют в Праге с требованием отставки проукраинского правительства и выйти из НАТО
08:47
Ночью силы ПВО уничтожили 12 воздушных целей врага
08:38
Хунта Нигера заявила об объединении с двумя странами Африки в военном альянсе
08:34
Обновлено
Армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 4 танка, 15 артсистем и 530 военных, - Генштаб ВСУ
08:07
Россияне заявили о сбитии дронов над Крымом и Московской областью
08:07
OPINION
Запад выбрал стратегию "максимально комфортной" борьбы с Россией
07:52
ВСУ могли совершить значительный прорыв вдоль линии обороны окупантов в районе Роботиного, - ISW
01:35
Анатолий Трубин
Украинец Трубин дебютировал за "Бенфику"
00:29
Игры Непокоренных-2023 завершены: Украина показала свой лучший результат в истории
2023, суббота
16 сентября
23:28
Минэнерго подготовило графики отключений электроэнергии, но пока не будут применяться
22:45
Лунин принял решение покинуть "Реал", - СМИ
22:30
В Херсоне вечером 16 сентября прогремели взрывы: Россия обстреливает город
22:18
Эксклюзив
Учет на складах Минобороны ограничивается учетными книгами и Excel. Мы это изменим, – Арсен Жумадилов
21:49
Роспропаганда запустила новый фейк: якобы Украина разминирует поля российскими пленными
21:43
Нестор Шуфрич
Если Шуфрич не сложит полномочий председателя комитета по свободе слова, ВР найдет механизм отзыва, - Корниенко
21:32
Следует изменить отношение к мобилизации, потому что есть подразделения, где из 100 в прошлом году мобилизованных осталось 10-20 бойцов, - начальник Полтавского ТЦК
21:30
Эксклюзив
Мэтью Брайза
Украине будет невероятно трудно вытеснить Россию военным путем, - Брайза
21:21
Эксклюзив
Северная Корея не сделает шаги без одобрения Пекина: Фейгин о возможности предоставления КНДР боеприпасов и вооружения России
21:12
Эксклюзив
У Украины есть средства, чтобы атаковать врага где угодно в Черном море, зоны комфорта у них больше нет, - военно-морской эксперт Заблоцкий
21:11
Эксклюзив
Степанов хотел вручную определять победителей тендеров, - экспредседатель "Медицинских закупок Украины" Арсен Жумадилов
21:04
Обновлено
Россия выпустила по Харькову 6 ракет: ранены пять человек
20:59
Обновлено
Во время игры "Оболони" с "Шахтером"
"Оболонь" проиграла "Шахтеру". Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ
20:54
"Интер" разгромил "Милан" в матче за лидерство в Серии А
20:51
Глава представительства Sputnik Денисов, депортированный из Молдовы, принадлежит к военной разведке РФ, - The Insider
20:24
Ракетные войска поразили 3 российских ЗРК "Бук-М1". ВСУ преуспевают в районе Клещиевки, - Генштаб
20:17
Со следующего года въезд в ЕС будет через новую систему авторизации: как украинцам получить ее
20:07
OPINION
Здесь живет свет
19:58
Эксклюзив
Скандалы с яйцами по 17 грн и куртками для военных возникли из-за непрозрачности и некачественности контрактов, - Арсен Жумадилов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV