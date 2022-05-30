Об этом на брифинге семей защитников Азовстали в медиацентре отметила Наталья Зарицкая, супруга бойца полка "Азов".

"О коммуникации с властью. Вы прекрасно знаете, что мы выходили на Майдан, мы кричали, вопили... Вначале был провал в коммуникациях, пока (возможно, молитвами всей Украины и всего мира) где бы мы ни стучали - нам открывают. Готовые и уже коммуницируют с нами представители власти. Думаю, в течение этой недели проявятся те шаги, которые мы сделали", – рассказала Наталья Зарицкая.

Она также озвучила основные вопросы, на которых сосредоточились ныне родные защитников Азовстали. Это, во-первых, действенная горячая линия, на которой родственникам отвечали бы на интересующие их вопросы; во-вторых, наработан алгоритм действий, по которому должны действовать родные попавших в плен или пропавших без вести; в-третьих, требование соблюдения правил Женевской конвенции, таких как право на общение дважды в неделю.

"В этом направлении действуем, общаемся не только с украинским правительством, но и с правительствами третьих стран, которые сделали так, что невидимые нити сработали и нам открывают", – сказала Зарицкая.

Жена воина "Азова" подчеркнула, что родные защитников Мариуполя хотят наладить лучшую коммуникацию с Красным крестом, поскольку они даже не знают, есть ли представители этой организации там, где находятся их мужчины.

Напомним, 16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжело раненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния. А первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

Во время брифинга 30 мая защищавшие Азовсталь родственники военных заявили, что требуют от России соблюдать правила Женевской конвенции к своим родным. А также призвали все организации, общество и блоггеров говорить о героях Азовстали, чтобы вернуть их домой.

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