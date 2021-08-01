Куда больше всего продают сексуальных рабынь из Украины. Названы страны

С таким заявлением выступил начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Национальной полиции в Тернопольской области Александр Буняк, передает Еспресо.TV .



Обычно, преступление начинается с того, что торговцы людьми предлагают своим будущим жертвам привлекательные возможности трудоустройства. Во многих случаях девушка узнает об истинных "условия договора" только после своего появления в месте назначения, когда у нее отбирают паспорт, прибегают к физическому и психологическому насилию по отношению к ней, требуют отработать деньги, потраченные на оформление документов, виз и проездных билетов.

В этом году на Тернопольщине задокументировано 4 факта торговли людьми. Среди зафиксированного - сексуальная эксплуатация.

"Трех девушек завербовали и отправили в Республику Португалия, где обещали им работу в гостинице. У девушек отобрали документы под предлогом разработать разрешение на работу и заставили заниматься проституцией. Двум лицам уже объявлено подозрение. Готовятся материалы для направления в суд. Еще одна жительница области стала жертвой сексуальной эксплуатации в Италии", - приводит слова Буняка тернопольское информационное агентство Шум .

Большинство девушек из малообеспеченных семей. Возраст - 25-35 лет.

Чтобы избежать беды в будущем и не попасть в рабство, следует придерживаться следующих советов:

- никому не доверяйте ваш паспорт, ведь документы, удостоверяющие вашу личность, всегда должны находиться только у вас;

- оставьте дома, своим друзьям или близким подробную информацию о своем пребывании за границей с адресом и контактными телефонами, а также копию своего загранпаспорта и контракта;

- если вы планируете вступить в брак с иностранным гражданином (гражданкой), воспользуйтесь советами юриста или специалистов посольств страны, в которой вы планируете жить, относительно ваших прав и прав ваших детей, рожденных за рубежом и в Украине. Также помните, что фиктивный брак - нарушение закона. Это может стать причиной вашего заключения или депортации;

- не забудьте выяснить номера телефонов украинских посольств и консульских представительств в стране, в которую вы выезжаете. Если вы оказались в затруднительной ситуации, остались без паспорта или вам кто-то угрожает, то обращайтесь к представителям посольств своей страны;

- воспользуйтесь услугами неправительственных организаций и служб, которые активно работают за рубежом, оказывая помощь лицам, оказавшимся в сложном положении;

- обратите внимание на то, что срок пребывания на территории иностранного государства указан в вашей визе. Нарушение визового режима делает невозможным ваш следующий выезд за границу;

- не забывайте, что знание хотя бы элементарных слов иностранного языка значительно облегчит ваше пребывание за границей.