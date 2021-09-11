Кучма сказал, чего стоит ожидать от возможной встречи Зеленского и Путина

Об этом Кучма рассказал на полях форума YES Brainstorming в Киеве, сообщает "Сегодня".

По словам Кучмы, встреча президента Украины с главой Кремля будет полезной, но положительных результатов от нее ожидать не стоит.

"Всегда переговоры полезны, даже если не дают результата. Особенно в той ситуации, в которой теперь Украина находится. Но сейчас мало кто верит, что будет позитив от этой встречи. Хотя бы несколько вопросов рассмотреть и решить - хотя бы по пленных, и то это позитив", - сказал Кучма.

Он добавил, что на нынешнем этапе нет надежды на большие шаги. Например, на то, что Россия уйдет с Донбасса.