Кучма сказал, чего стоит ожидать от возможной встречи Зеленского и Путина
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным будут полезными
Об этом Кучма рассказал на полях форума YES Brainstorming в Киеве, сообщает "Сегодня".
По словам Кучмы, встреча президента Украины с главой Кремля будет полезной, но положительных результатов от нее ожидать не стоит.
"Всегда переговоры полезны, даже если не дают результата. Особенно в той ситуации, в которой теперь Украина находится. Но сейчас мало кто верит, что будет позитив от этой встречи. Хотя бы несколько вопросов рассмотреть и решить - хотя бы по пленных, и то это позитив", - сказал Кучма.
Он добавил, что на нынешнем этапе нет надежды на большие шаги. Например, на то, что Россия уйдет с Донбасса.
- Напомним, 7 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ торгуется по вопросу оккупированного Крыма в повестке дня возможной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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