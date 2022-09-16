Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Для меня дело Георгия Гонгадзе является не только эпизодом в новейшей истории, который многое изменил, потому что я с Георгием был хорошо знаком, поэтому каждый год приближение этой даты для меня является щемящим воспоминанием. На мой взгляд, Георгий был светлым человеком и то, что справедливость по отношению к нему уже 22 года еще не установлена, это в определенной степени приговор украинской правоохранительной системе. Можно много говорить, что свидетелей нет, но ни при президентах Ющенко или Порошенко не было достаточно сделано для установления всех фактов", - отметил экснардеп.



Тарас Стецькив отметил, что сегодня уже трудно сказать будут ли до конца установлены факты, или какую роль сыграла Москва, а также какова мера ответственности тогдашнего президента Леонида Кучмы.



"Возможно, Леонид Данилович сможет когда-нибудь рассказать, потому что он мог многое пролить в отличие от тех свидетелей, которых сейчас уже нет в живых. Но это, наверное, вопрос его совести.



Что касается возможности правоохранительной системы сейчас установить справедливость, то у меня, к сожалению, большие сомнения, потому что это нужно было делать по горячим следам, хотя бы при каденции Ющенко, но тогда этого не произошло", - пояснил Стецькив.

Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года.

2 ноября этого же года в лесу возле Таращи был обнаружен обезглавленный труп. Жена и друзья опознали в нем Георгия.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева приговорил обвиняемых в убийстве Николая Протасова к 13 годам лишения свободы, Валерия Костенко и Александра Поповича - к 12 годам лишения свободы.

22 июля 2009 года задержанный генерал Пукач признал свою причастность к убийству Георгия Гонгадзе

В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

2 июля 2021 года Верховный суд подтвердил пожизненный приговор Пукачу по делу об убийстве Гонгадзе

США призвали Венедиктову обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе.

По делу убийства Гонгадзе народный депутат, секретарь Комитета по интеграции Украины с ЕС Валентин Наливайченко раскрыл детали спецоперации по задержанию Пукача

16 сентября 2022 года Мирослава Гонгадзе, жена Георгия Гонгадзе и руководитель офиса "Голоса Америки" в Восточной Европе, рассказала, что за 21 год добилась частичного правосудия.

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