Кучма мог бы пролить свет по делу Гонгадзе и может когда-нибудь сможет рассказать, но это дело его совести, - экс-нардеп Стецькив
Народный депутат Украины I-IV и VI созывов Тарас Стецькив считает, что за 22 года и по сей день не установлена справедливость в деле Гонгадзе, что является приговором украинской правоохранительной системе
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Для меня дело Георгия Гонгадзе является не только эпизодом в новейшей истории, который многое изменил, потому что я с Георгием был хорошо знаком, поэтому каждый год приближение этой даты для меня является щемящим воспоминанием. На мой взгляд, Георгий был светлым человеком и то, что справедливость по отношению к нему уже 22 года еще не установлена, это в определенной степени приговор украинской правоохранительной системе. Можно много говорить, что свидетелей нет, но ни при президентах Ющенко или Порошенко не было достаточно сделано для установления всех фактов", - отметил экснардеп.
Тарас Стецькив отметил, что сегодня уже трудно сказать будут ли до конца установлены факты, или какую роль сыграла Москва, а также какова мера ответственности тогдашнего президента Леонида Кучмы.
"Возможно, Леонид Данилович сможет когда-нибудь рассказать, потому что он мог многое пролить в отличие от тех свидетелей, которых сейчас уже нет в живых. Но это, наверное, вопрос его совести.
Что касается возможности правоохранительной системы сейчас установить справедливость, то у меня, к сожалению, большие сомнения, потому что это нужно было делать по горячим следам, хотя бы при каденции Ющенко, но тогда этого не произошло", - пояснил Стецькив.
- Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года.
- 2 ноября этого же года в лесу возле Таращи был обнаружен обезглавленный труп. Жена и друзья опознали в нем Георгия.
- 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева приговорил обвиняемых в убийстве Николая Протасова к 13 годам лишения свободы, Валерия Костенко и Александра Поповича - к 12 годам лишения свободы.
- 22 июля 2009 года задержанный генерал Пукач признал свою причастность к убийству Георгия Гонгадзе
- В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
- 2 июля 2021 года Верховный суд подтвердил пожизненный приговор Пукачу по делу об убийстве Гонгадзе
- США призвали Венедиктову обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе.
- По делу убийства Гонгадзе народный депутат, секретарь Комитета по интеграции Украины с ЕС Валентин Наливайченко раскрыл детали спецоперации по задержанию Пукача
- 16 сентября 2022 года Мирослава Гонгадзе, жена Георгия Гонгадзе и руководитель офиса "Голоса Америки" в Восточной Европе, рассказала, что за 21 год добилась частичного правосудия.
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