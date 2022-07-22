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Кубраков об экспорте зерна: "Считаю, что это соглашение мы подписываем на наших условиях"

22 июля, 2022 пятница
19:29
Украина

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, подписавший соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна, объяснил, как будут действовать договоренности

Об этом он рассказал в эфире общего телемарафона.

По его словам, соглашение подписано на выгодных для Украины условиях. Экспорт зерна может быть начат "через несколько дней".

"Считаю, что это соглашение мы подписываем на наших условиях, потому что наша акватория полностью контролируется нами. Через несколько дней мы уже готовы технически начать экспорт из наших портов на Черном море. Это важно, потому что тот урожай, который мы уже начали убирать, его через месяц негде будет хранить. И нам важно начать экспорт нашего урожая предыдущего года и начать экспорт того урожая, который мы получим", - рассказал Кубраков.

Он сообщил, что экспортировать зерно будут из трех портов: Черноморск, Одесса и Южный. И подчеркнул, что "в нашей акватории никто ничего не будет проверять".

"На них (Россия) возложены гарантии, что они не атакуют и будет определен коридор, по которому будут двигаться суда. Это зафиксировано в наших договоренностях с ООН и в договоренностях с РФ. В этом коридоре к нему не будет приближаться ни один российский корабль или самолет. Что касается осмотра в районе Босфора, будет создана группа. В нее будут входить представители Украины, Турции, ООН и РФ. Нам это важно, чтобы никакое судно с неожиданным грузом не прибыло в наши порты", - сказал министр.

Также Кубраков отметил, чтобы подписание этого соглашения состоялось благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины, в частности, освобождению острова Змеиный. Он добавил, что сейчас российские корабли не приближаются на расстояние поражения ракет и если Россия нарушит договоренности, то ВСУ будут готовы к этому.

  • 21 июня Антониу Гутерреш и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили усилия по разблокированию экспорта украинского зерна.
  • 30 июня оккупанты покинули Змеиный. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли".
  • 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

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