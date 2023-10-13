Кубок Украины: состоялась жеребьевка четвертьфинала
Вечером пятницы, 13 октября, состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Базовый день матчей 1/4 финала Кубка Украины – 1 ноября. В общей сложности четвертьфиналистами Кубка Украины стали семь клубов УПЛ - "Александрия", "Шахтер", "Полесье", "Черноморец", "Оболонь", "Ворскла", "Заря" и один представитель первой лиги - "Виктория".
Результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины по футболу
"Черноморец" (Одесса) – "Заря" (Луганск)
"Виктория" (Сумы) – "Шахтер" (Донецк)
"Полесье" (Житомир) – "Александрия"
"Оболонь" (Киев) – "Ворскла" (Полтава)
- В среду, 27 сентября, "Динамо" сенсационно проиграло "Оболони" в киевском дерби в 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
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