Кубок Украины: состоялась жеребьевка 1/4 финала
15 декабря состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинал Кубка Украины вышли семь представителей Премьер-лиги - "Александрия", "Ворскла", "Динамо", "Шахтер", "Львов", "Заря", "Днепр-1" и "Металлист", выступающий в первой лиге.
По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:"Александрия" - "Динамо"
"Львов" - "Шахтер"
"Металлист" - "Заря"
"Днепр-1" - "Ворскла"
Четвертьфинальные матчи состоятся 2 марта 2022 года.
- Напомним, 12 декабря на зимний перерыв в чемпионате Украины лидером ушел "Шахтер" , опережающий "Динамо" на 2 очка.
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