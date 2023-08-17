Кубок Украины: состоялась жеребьевка 1/16 финала
В четверг, 17 августа, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины, с этого раунда в борьбу вступают 8 клубов УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
С 1/16 финала в Кубке Украины участие начнут 8 клубов Премьер-лиги с низшим рейтингом. Сильнейшие украинские команды вступят в борьбу с 1/8 финала.
По итогам жеребьевки в Доме футбола в Киеве сформировались следующие пары:
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
"Скала 1911" (Стрый) - "Рух" (Львов)
"Агробизнес" (Волочиск) - "Полесье" (Житомир)
"Эпицентр" (Каменец-Подольский) - "Верес" (Ривне)
"Звягель" - "Оболонь" (Киев)
"Мариуполь" - "Колос" (Ковалевка)
"Левый берег" (Киев) - "Черноморец" (Одесса)
"Виктория" (Сумы) - ЛНЗ (Черкассы)
"Горняк-Спорт" (Горишни Плавни) - "Металлист 1925" (Харьков)
Матчи пройдут 23 августа.
- Матчи третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу состоялись 15-16 августа .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
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