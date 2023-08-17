Об этом сообщает Еспресо.TV.

С 1/16 финала в Кубке Украины участие начнут 8 клубов Премьер-лиги с низшим рейтингом. Сильнейшие украинские команды вступят в борьбу с 1/8 финала.

По итогам жеребьевки в Доме футбола в Киеве сформировались следующие пары:

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

"Скала 1911" (Стрый) - "Рух" (Львов)

"Агробизнес" (Волочиск) - "Полесье" (Житомир)

"Эпицентр" (Каменец-Подольский) - "Верес" (Ривне)

"Звягель" - "Оболонь" (Киев)

"Мариуполь" - "Колос" (Ковалевка)

"Левый берег" (Киев) - "Черноморец" (Одесса)

"Виктория" (Сумы) - ЛНЗ (Черкассы)

"Горняк-Спорт" (Горишни Плавни) - "Металлист 1925" (Харьков)

Матчи пройдут 23 августа.