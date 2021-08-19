Кубок Украины: результаты жеребьевки третьего раунда
19 августа состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матчи третьего предварительного раунда Кубка Украины пройдут по футболу 31 августа.
Кубок Украины
Третий предварительный раунд
"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Нива" (Тернополь)
"Буковина" (Черновцы) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
"Карпаты" (Львов) - "Волынь" (Луцк)
ЛНЗ (Черкассы) - "Олимпик" (Донецк)
"Оболонь" (Киев) - "Полесье" (Житомир)
"Чернигов" (Чернигов) - "Альянс" (Липовая Долина)
"Никополь" (Никополь) - "Таврия" (Симферополь)
"Балканы" (Заря) - "ВПК-Агро" (Вишневое)
"Скорук" (Томаковка) - "Металлист" (Харьков)
"Николаев" (Николаев) - "Волчанск" (Покотиловка)
"Металлург" (Запорожье) - "Горняк-Спорт" (Верхние Плавные)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 30.99Продажа 31.36
- Актуальное
- Важное