Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/8 финала
Сегодня, 24 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября. На этой стадии борьбу за трофей начнут "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла" и "Колос".Кубок Украины
1/8 финала
"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия)
"Металлист" (Харьков) - "Колос" (Ковалевка)
"Верес" (Ривне) - "Ворскла" (Полтава)
"Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Львов" (Львов)
"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск)
"ЛНЗ" (Черкассы) - "Днепр-1" (Днепр)
"Мариуполь" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев)
- 21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев".
- В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговскую "Десну".
- 22 сентября в 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла в гостях "Таврию" из второй лиги.
- После этого "Днепр-1" победил "ВПК-Агро".
- 23 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" обыграл "Эпицентр Дунаевцы".
- В 1/16 финала Кубка Украины по футболу ПФК "Львов" победил харьковский "Горняк-Спорт".
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