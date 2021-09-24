Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября. На этой стадии борьбу за трофей начнут "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла" и "Колос".

1/8 финала

"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия)

"Металлист" (Харьков) - "Колос" (Ковалевка)

"Верес" (Ривне) - "Ворскла" (Полтава)

"Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Львов" (Львов)

"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск)

"ЛНЗ" (Черкассы) - "Днепр-1" (Днепр)

"Мариуполь" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев)

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