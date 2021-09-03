Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала
Сегодня, 3 сентября, состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/16 финала в борьбу вступают клубы УПЛ. За исключением представителей нашего государства в еврокубках, которые стартуют в турнире уже с 1/8 финала. Речь идет о "Динамо", "Шахтер", "Зарю", "Ворсклу" и "Колос".
Кубок Украины
1/16 финала
"Горняк-Спорт" - "Львов"
"Альянс" - "Минай"
"Николаев" - "Рух"
"Волынь" - "Мариуполь"
"Эпицентр" - "Металлист 1925"
"ВПК-Агро" - "Днепр-1"
"Металлист" - "Десна"
"Прикарпатье" - "Черноморец"
"Таврия" - "Александрия"
"Оболонь" - "Верес"
ЛНЗ - "Ингулец"
Базовый день проведения матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу - 22 сентября.
1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.
- 31 августа - 1 сентября состоялись все матчи третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу
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