Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В 1/16 финала в борьбу вступают клубы УПЛ. За исключением представителей нашего государства в еврокубках, которые стартуют в турнире уже с 1/8 финала. Речь идет о "Динамо", "Шахтер", "Зарю", "Ворсклу" и "Колос".



Кубок Украины



1/16 финала



"Горняк-Спорт" - "Львов"

"Альянс" - "Минай"

"Николаев" - "Рух"

"Волынь" - "Мариуполь"

"Эпицентр" - "Металлист 1925"

"ВПК-Агро" - "Днепр-1"

"Металлист" - "Десна"

"Прикарпатье" - "Черноморец"

"Таврия" - "Александрия"

"Оболонь" - "Верес"

ЛНЗ - "Ингулец"



Базовый день проведения матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу - 22 сентября.



1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.

31 августа - 1 сентября состоялись все матчи третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу