Кубок Украины: результаты всех матчей третьего раунда
31 августа - 1 сентября состоялись все матчи третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
С 1/16 финала борьбу за Кубок Украины начнут 11 клубов УПЛ. Базовая дата матчей - 22 сентября.
Кубок Украины
Третий предварительный раунд
"Эпицентр" - "Нива" Тернополь - 1:0
"Буковина" - "Прикарпатье" - 1:1 (пенальти - 2:4)
"Никополь" - "Таврия" - 0:3
"Чернигов" - "Альянс" - 1:5
"Балканы" - "ВПК-Агро" - 1:3
"Металлург" З - "Горняк-Спорт" - 2:3
"Карпаты" Львов - "Волынь" - 2:3
ЛНЗ Черкассы - "Олимпик" Донецк - 2:1
"Оболонь" - "Полесье" - 1:0
"Скорук" - "Металлист" 0:3
"Николаев" - "Волчанск" 4:1
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