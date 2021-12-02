Кубок Украины: результаты всех матчей 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч ЛНЗ - "Днепр-1" должен был пройти еще в конце октября, но был перенесен через коронавирус. Последнего четвертьфиналиста Кубка Украины определили вчера, 1 декабря.



В четвертьфинале Кубка Украины сыграют "Днепр-1", "Александрия", "Ворскла", "Динамо", "Шахтер", ПФК "Львов", "Заря" и "Металлист".



Жеребьевка этой стадии пройдет в пятницу, 3 декабря.



Кубок Украины



1/8 финала



26 октября



"Металлист 1925" - "Александрия" 2:5



Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1

27 октября

"Верес" - "Ворскла" 1:3

Голы : Сергийчук, 90+4 (пен.) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 84

Удаление : Дахновский, 71 ("Верес")

"Мариуполь" – "Динамо" 1:2

Голы : Камышевка, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33

"Черноморец" – "Шахтер" 0:3

Голы : Фернанду, 65, - Антонио, 72, Дентинью, 82

28 октября

"Альянс" – "Львов" 1:1 (Серия пенальти – 2:3)

Голы : Карноза, 19 - Буско, 13

"Движение" - "Заря" 0:2

Голы : Шахаб, 100, 110

"Металлист" - "Колос" 1:0

Гол : Мизюк, 19

1 декабря



"ЛНЗ Черкассы" – "Днепр-1" 0:2



Голы: Пихеленок, 18, Когут, 53

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