Кубок Украины: результаты всех матчей 1/8 финала
Вчера, 1 декабря, был сыгран последний матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч ЛНЗ - "Днепр-1" должен был пройти еще в конце октября, но был перенесен через коронавирус. Последнего четвертьфиналиста Кубка Украины определили вчера, 1 декабря.
В четвертьфинале Кубка Украины сыграют "Днепр-1", "Александрия", "Ворскла", "Динамо", "Шахтер", ПФК "Львов", "Заря" и "Металлист".
Жеребьевка этой стадии пройдет в пятницу, 3 декабря.
Кубок Украины
1/8 финала
26 октября
"Металлист 1925" - "Александрия" 2:5
Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1
27 октября
"Верес" - "Ворскла" 1:3
Голы : Сергийчук, 90+4 (пен.) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 84
Удаление : Дахновский, 71 ("Верес")
"Мариуполь" – "Динамо" 1:2
Голы : Камышевка, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33
"Черноморец" – "Шахтер" 0:3
Голы : Фернанду, 65, - Антонио, 72, Дентинью, 82
28 октября
"Альянс" – "Львов" 1:1 (Серия пенальти – 2:3)
Голы : Карноза, 19 - Буско, 13
"Движение" - "Заря" 0:2
Голы : Шахаб, 100, 110
"Металлист" - "Колос" 1:0
Гол : Мизюк, 19
1 декабря
"ЛНЗ Черкассы" – "Днепр-1" 0:2
Голы: Пихеленок, 18, Когут, 53
- Напомним, 26 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" сокрушила "Металлист 1925" .
- 27 октября полтавская "Ворскла" победила ровенский "Верес".
- В другом матче "Динамо" выиграло у "Мариуполя" .
- После этого донецкий "Шахтер" разгромил "Черноморец" в Одессе.
- 28 октября в 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Львов" выиграл "Альянс" из первой лиги.
- Луганская "Заря" на выезде победила "Движение" во Львове.
- 1 декабря в перенесенном матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Днепр-1" победил "ЛНЗ Черкассы".
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