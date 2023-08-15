Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Во вторник, 15 августа, состоялись матчи третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кубок Украины
1/32 финала
15 августа
"Кудровка" - "Мариуполь 2:2 (6:7 - по пен.)
Голы : Кулик, 4, 74 – Пентелейчук, 49, 83 (пен.)
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 1:2
Голы : Француз, 88 (пен.) - Бендера, 22, Мороз, 76
"Звягель" - ЮКСА (Киев) 4:0
Голы : Ндукве, 4, Ващишин, 24 (пен.), Фесенко, 27, Волынец, 78
"Тростянец" - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) 1:2
Голы : Слипухин, 63 - Нижник, 53, Гора, 90+3
"Локомотив" (Киев) - "Левый Берег" (Киев) 0:2
Голы : Литовченко, 7, Войцеховский, 71
"Ингулец" (Петрово) — "Виктория" (Сумы) 0:1
Гол : Долинский, 18
"Николаев" (Львовская обл.) — "Агробизнес" (Волочиск) 1:3 (доб. время)
Голы : Цюпка, 50 - Волков, 8, Равлик, 104, Кузьмин, 120
16 августа
"Скала 1911" (Стрый) - "Нива" (Тернополь)
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