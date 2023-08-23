Кубок Украины: результаты всех матчей 1/16 финала
В среду, 23 августа, состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины, по итогам которого из турнира выбыли два представителя УПЛ - ЛНЗ и "Колос"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
С 1/16 финала в борьбу вступили восемь представителей Премьер-лиги. Двое из них ЛНЗ и "Колос" уступили представителям первой лиги - "Виктории" и "Мариуполю" соответственно.
В 1/8 финала пробились шесть представителей УПЛ - "Черноморец", "Полесье", "Оболонь", "Верес", "Рух", "Металлист 1925" и две команды из первой лиги - "Мариуполь" и "Виктория".
Жеребьевка следующего раунда состоится 31 августа. С этого этапа в борьбу вступят "Шахтер", "Днепр-1", "Заря", "Динамо", "Ворскла", "Александрия", "Кривбасс" и "Минай". Матчи 1/8 финала пройдут 27 сентября.
Кубок Украины
1/16 финала
23 августа
"Агробизнес" (Волочиск) - "Полесье" (Житомир) 0:2
Голы : Янаков, 38, Будковский, 82
"Мариуполь" - "Колос" (Коваливка) 2:2 (5:4 - по пен.)
Голы : Зубков, 20, Литюк, 114 (пен.) - Салабай, 29, Милько, 108 (пен.)
Удаление : Чернецкий, 105 ("Мариуполь")
"Звягель" – "Оболонь" (Киев) 0:1
Гол : Черненко, 58
Удаление : Яшков, 90+6 ("Звягель")
Нереализованный пенальти : Панчишин, 90+4 ("Звягель")
"Эпицентр" (Каменец-Подольский) - "Верес" (Ровно) 1:3
Голы : Стень, 87 - Гайдучик, 44, В. Шарай, 45+1, 90+5
"Горняк-Спорт" (Горешные Плавные) - "Металлист 1925" (Харьков) 1:3
Голы : Нсини, 76 - Моура, 59, Юсов, 74, Дмитренко, 90+4
ЛНС (Черкассы) – "Виктория" (Сумы) 0:1
Гол : Мишенко,13
"Скала 1911" (Стрый) - "Рух" (Львов) 0:2
Голы : Квасница, 16, Столярчук, 70
Удаление : Петрик, 89 ("Скала 1911")
"Левый Берег" (Киев) - "Черноморец" (Одесса) 1:2 (доп. время)
Голы : Акимов, 37 - Кузык, 12, Иеде, 113
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