Кубок Украины: результаты всех матчей 1/16 финала
23 сентября были сыграны заключительные матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября. На этой стадии борьбу за трофей начнут "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла" и "Колос".
Кубок Украины
1/16 финала
21 сентября
"Металлист" - "Десна" 2:1
Голы: Харрис, 73, Мизюк, 88 - Волошин, 44
"Николаев" - "Рух" 0:3
Голы: Кондраков, 37, 44 (пен.), 90 + 3 (пен.)
22 сентября
"Таврия" - "Александрия" 1:3
Голы: Барладим, 34 (пен.) - Рыбалка, 2, Кожушко, 24 Демченко, 80 (пен.)
Удаление: Рыбалка, 33
"ЛНЗ Черкассы" - "Ингулец" 2:1
Голы: Долинский, 38, Сторчоус, 90 + 3 - Плохотнюк, 19
Удаление: Асмелаш, 88
"ВПК-Агро" - "Днепр-1" 1:2
Голы: Сухар, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 49
"Волынь" - "Мариуполь" 0:0 (серия пенальти - 5:6)
"Оболонь" - "Верес" 0:1
Гол: Шестаков, 82 (пен.)
Удаление: Гечев, 45 + 2
23 сентября
"Эпицентр Дунаевцы" - "Металлист 1925" 0:1
Гол: Ременюк, 84
"Прикарпатье" - "Черноморец" 1:4
Голы: Вачиберадзе, 64 (авт.) - Брагару, 12 Квасник, 18 (авт.), Исаенко, 50, Бугай, 82
"Альянс" - "Минай" 3:2
Голы: Писный, 16 Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 - Кобак, 7, Вишневский, 12
"Горняк-Спорт" - "Львов" 0:2
Голы: Нич, 27 Довгый, 45 6
- 21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев".
- В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговскую "Десну".
- 22 сентября в 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла в гостях "Таврию" из второй лиги.
- После этого "Днепр-1" победил "ВПК-Агро".
- 23 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" обыграл "Эпицентр Дунаевцы".
- В 1/16 финала Кубка Украины по футболу ПФК "Львов" победил харьковский "Горняк-Спорт".
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