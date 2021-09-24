Кубок Украины: результаты всех матчей 1/16 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября. На этой стадии борьбу за трофей начнут "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла" и "Колос".

Кубок Украины



1/16 финала



21 сентября



"Металлист" - "Десна" 2:1



Голы: Харрис, 73, Мизюк, 88 - Волошин, 44

Кондраков, 37, 44 (пен.), 90 + 3 (пен.)

22 сентября

"Таврия" - "Александрия" 1:3

Голы: Барладим, 34 (пен.) - Рыбалка, 2, Кожушко, 24 Демченко, 80 (пен.)

Удаление: Рыбалка, 33

"ЛНЗ Черкассы" - "Ингулец" 2:1

Голы: Долинский, 38, Сторчоус, 90 + 3 - Плохотнюк, 19

Удаление: Асмелаш, 88

"ВПК-Агро" - "Днепр-1" 1:2

Голы: Сухар, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 49

"Волынь" - "Мариуполь" 0:0 (серия пенальти - 5:6)

"Оболонь" - "Верес" 0:1



Гол: Шестаков, 82 (пен.)



Удаление: Гечев, 45 + 2

23 сентября

"Эпицентр Дунаевцы" - "Металлист 1925" 0:1



Гол: Ременюк, 84

"Прикарпатье" - "Черноморец" 1:4



Голы: Вачиберадзе, 64 (авт.) - Брагару, 12 Квасник, 18 (авт.), Исаенко, 50, Бугай, 82



"Альянс" - "Минай" 3:2



Голы: Писный, 16 Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 - Кобак, 7, Вишневский, 12

"Горняк-Спорт" - "Львов" 0:2



Голы: Нич, 27 Довгый, 45 6

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