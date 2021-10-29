Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
28 октября были сыграны еще три матча 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Места в четвертьфинале Кубка Украины уже имеют семь команд: "Александрия", "Ворскла", "Динамо", "Шахтер", ПФК "Львов", "Заря" и "Металлист".
Матч ЛНЗ – "Днепр-1" перенесен из-за коронавируса. Встреча состоится в ноябре-декабре. В это время определится последний четвертьфиналист Кубка Украины.
Кубок Украины
1/8 финала
26 октября
"Металлист 1925" - "Александрия" 2:5
Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 - Мустафаев, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1
27 октября
"Верес" - "Ворскла" 1:3
Голы : Сергийчук, 90+4 (пен.) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 84
Удаление : Дахновский, 71 ("Верес")
"Мариуполь" – "Динамо" 1:2
Голы : Очеретко, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33
"Черноморец" – "Шахтер" 0:3
Голы : Фернанду, 65, - Антонио, 72, Дентинью, 82
28 октября
"Альянс" – "Львов" 1:1 (Серия пенальти – 2:3)
Голы : Карноза, 19 - Бусько, 13
"Рух" - "Заря" 0:2
Голы : Шахаб, 100, 110
"Металлист" - "Колос" 1:0
Гол : Мизюк, 19
- Напомним, 26 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" разбила "Металлист 1925" .
- 27 октября полтавская "Ворскла" победила ривненский "Верес".
- В другом матче "Динамо" выиграло у "Мариуполя" .
- После этого донецкий "Шахтер" разгромил "Черноморец" в Одессе.
- 28 октября в 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Львов" победил "Альянс" из первой лиги.
- Луганская "Заря" на выезде обыграла "Рух" во Львове.
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