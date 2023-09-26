Кубок Украины: расписание матчей и трансляций 1/8 финала
Во вторник, 26 сентября, "Шахтер" сыграет против "Вереса", а "Рух" будет принимать "Александрию" в 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Кубок Украины
1/8 финала
26 сентября
15:00 "Рух" - "Александрия", прямая трансляция на YouTube-канале УПЛ ТВ
17:00 "Верес" - "Шахтер", YouTube-канал VERES TV
27 сентября
14:00 "Виктория" - "Минай", YouTube-канал ФК "Виктория"
15:00 "Полесье" - "Днепр-1", YouTube-канал ФК "Полесье"
17:00 "Оболонь" - "Динамо", Youtube-канал FootballHub, YouTube-канал ФК "Оболонь", Киевстар ТВ (2+2)
17:00 "Черноморец" - "Кривбасс", YouTube-канал CHORNOMORETS TV
18:30 "Металлист 1925" - "Ворскла", YouTube-канал FC Metalist 1925
Матч "Мариуполь" – "Заря" состоится 12 октября.
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23 августа состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины, по итогам которого из турнира выбыли два представителя УПЛ - ЛНЗ и "Колос".
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