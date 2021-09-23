Кубок Украины: расписание матчей 1/16 финала
Сегодня, 23 сентября, будут сыграны финальные матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/16 финала в борьбу вступили клубы УПЛ. За исключением представителей нашего государства в еврокубках, которые стартуют в турнире уже с 1/8 финала. Речь идет о "Динамо", "Шахтере", "Заре", "Ворскле" и "Колосе".
1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.
Кубок Украины
1/16 финала
23 сентября
13:00. "Эпицентр" - "Металлист 1925"
15:00. "Горняк-Спорт" - "Львов"
17:00. "Прикарпатье" - "Черноморец"
19:00. "Альянс" - "Минай"
- 21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев".
- В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговскую "Десну".
- 22 сентября в 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла в гостях "Таврию" со второй лиги.
- После этого "Днепр-1" победил "ВПК-Агро".
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