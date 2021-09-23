Кубок Украины: расписание матчей 1/16 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/16 финала в борьбу вступили клубы УПЛ. За исключением представителей нашего государства в еврокубках, которые стартуют в турнире уже с 1/8 финала. Речь идет о "Динамо", "Шахтере", "Заре", "Ворскле" и "Колосе".



1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.



Кубок Украины



1/16 финала

23 сентября

13:00. "Эпицентр" - "Металлист 1925"

15:00. "Горняк-Спорт" - "Львов"

17:00. "Прикарпатье" - "Черноморец"

19:00. "Альянс" - "Минай"

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