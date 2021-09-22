Кубок Украины: расписание матчей 1/16 финала
Сегодня будут сыграны еще 5 матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 21 сентября, были сыграны стартовые матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Остальные матчи 1/16 финала будут сыграны 22-23 сентября.
В 1/16 финала в борьбу вступили клубы УПЛ. За исключением представителей нашего государства в еврокубках, которые стартуют в турнире уже с 1/8 финала. Речь идет о "Динамо", "Шахтере", "Заре", "Ворскле" и "Колосе".
1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.
Кубок Украины
1/16 финала
22 сентября
13:00 "Таврия" - "Александрия"
15:00 "ЛНЗ Черкассы" - "Ингулец"
17:00 "ВПК-Агро" - "Днепр-1"
17:00 "Волынь" - "Мариуполь"
19:00 "Оболонь" - "Верес"
- 21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев".
- В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговскую "Десну".
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