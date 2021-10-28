Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/8 финала
26 октября стартовала 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После вчерашних матчей места в четвертьфинале Кубка Украины уже четыре команды: "Александрия", "Ворскла", "Динамо" и "Шахтер".
Матч ЛНЗ – "Днепр-1" перенесен из-за коронавируса. Встреча состоится в ноябре-декабре.
Кубок Украины
1/8 финала
26 октября
"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия) 2:5
Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 - Мустафаев, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1
27 октября
"Верес" - "Ворскла" 1:3
Голы : Сергийчук, 90+4 (пен.) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 84
Удаление : Дахновский, 71 ("Верес")
"Мариуполь" – "Динамо" 1:2
Голы : Очеретко, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33
"Черноморец" – "Шахтер" 0:3
Голы : Фернанду, 65, - Антонио, 72, Дентинью, 82
28 октября
14:00 "Альянс" (Липовая Долина) - "Львов" (Львов) - перенесен
17:00 ЛНЗ (Черкассы) – "Днепр-1" (Днепр). Трансляция - "Футбол 2"
19:00 "Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск). Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Металлист" (Харьков) - "Колос" (Ковалевка). Трансляция - "Футбол 3"
- Напомним, 26 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" победила "Металлист 1925" .
- 27 октября полтавская "Ворскла" победила ривненский "Верес".
- В другом матче "Динамо" выиграло у "Мариуполя" .
- После этого донецкий "Шахтер" разгромил "Черноморец" в Одессе.
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