Кубок Украины: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.



После вчерашних матчей места в четвертьфинале Кубка Украины уже четыре команды: "Александрия", "Ворскла", "Динамо" и "Шахтер".



Матч ЛНЗ – "Днепр-1" перенесен из-за коронавируса. Встреча состоится в ноябре-декабре.



Кубок Украины



1/8 финала



26 октября



"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия) 2:5



Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 - Мустафаев, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1

27 октября

"Верес" - "Ворскла" 1:3

Голы : Сергийчук, 90+4 (пен.) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 84

Удаление : Дахновский, 71 ("Верес")

"Мариуполь" – "Динамо" 1:2

Голы : Очеретко, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33

"Черноморец" – "Шахтер" 0:3

Голы : Фернанду, 65, - Антонио, 72, Дентинью, 82

28 октября



14:00 "Альянс" (Липовая Долина) - "Львов" (Львов) - перенесен



17:00 ЛНЗ (Черкассы) – "Днепр-1" (Днепр). Трансляция - "Футбол 2"



19:00 "Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск). Трансляция - "Футбол 1"



19:30 "Металлист" (Харьков) - "Колос" (Ковалевка). Трансляция - "Футбол 3"