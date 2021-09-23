Кубок Украины по футболу: результаты всех матчей среды

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 23 сентября, будут сыграны финальные матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу.



В 1/16 финала в борьбу вступили клубы УПЛ. За исключением представителей нашего государства в еврокубках, которые стартуют в турнире уже с 1/8 финала. Речь идет о "Динамо", "Шахтер", "Зарю", "Ворсклу" и "Колос".



1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.



Кубок Украины



1/16 финала

22 сентября

"Таврия" - "Александрия" 1: 3

Голы: Барлад, 34 (пен.) - Рыбалка, 2, Кожушко, 24 Демченко, 80 (пен.)

Удаление: Рыбалка, 33

"ЛНЗ Черкассы" - "Ингулец" 2: 1

Голы: Долинский, 38, Сторчоус, 90 + 3 - Плохотнюк, 19

Удаление: Асмелаш, 88

"ВПК-Агро" - "Днепр-1" 1: 2

Голы: Сухарь, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 49

"Волынь" - "Мариуполь" 0: 0 (серия пенальти - 5: 6)

"Оболонь" - "Верес" 0: 1



Гол: Шестаков, 82 (пен.)



Удаление: Гечев, 45 + 2

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