Кубок Украины по футболу: результаты всех матчей среды
В среду, 22 сентября, были сыграны очередные матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 23 сентября, будут сыграны финальные матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу.
В 1/16 финала в борьбу вступили клубы УПЛ. За исключением представителей нашего государства в еврокубках, которые стартуют в турнире уже с 1/8 финала. Речь идет о "Динамо", "Шахтер", "Зарю", "Ворсклу" и "Колос".
1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.
Кубок Украины
1/16 финала
22 сентября
"Таврия" - "Александрия" 1: 3
Голы: Барлад, 34 (пен.) - Рыбалка, 2, Кожушко, 24 Демченко, 80 (пен.)
Удаление: Рыбалка, 33
"ЛНЗ Черкассы" - "Ингулец" 2: 1
Голы: Долинский, 38, Сторчоус, 90 + 3 - Плохотнюк, 19
Удаление: Асмелаш, 88
"ВПК-Агро" - "Днепр-1" 1: 2
Голы: Сухарь, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 49
"Волынь" - "Мариуполь" 0: 0 (серия пенальти - 5: 6)
"Оболонь" - "Верес" 0: 1
Гол: Шестаков, 82 (пен.)
Удаление: Гечев, 45 + 2
- 21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Движение" разгромил "Николаев".
- В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговской "Десны".
- 22 сентября в 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла в гостях "Таврию" со второй лиги.
- После этого "Днепр-1" победил "ВПК-Агро".
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