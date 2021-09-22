Кубок Украины по футболу: результаты матчей вторника

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Остальные матчи 1/16 финала Кубка Украины будут сыграны 22-23 сентября.



В 1/16 финала в борьбу вступили клубы УПЛ. За исключением представителей нашего государства в еврокубках, которые стартуют в турнире уже с 1/8 финала. Речь идет о "Динамо", "Шахтер", "Зарю", "Ворсклу" и "Колос".



1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.

Кубок Украины



1/16 финала



21 сентября



"Металлист" - "Десна" 2: 1



Голы: Харрис, 73, Мизюк, 88 - Волошин, 44

21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Движение" разгромил "Николаев".

В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговской "Десны".

Кондраков, 37, 44 (пен.), 90 + 3 (пен.)

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