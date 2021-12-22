Кубок Украины по футболу: определилось расписание матчей четвертьфинала
Матчи четвертьфинала Кубка Украины по футболу пройдут с 1 по 3 марта 2022 года
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинал Кубка Украины вышли семь представителей Премьер-лиги - "Александрия", "Ворскла", "Динамо", "Шахтер", "Львов", "Заря", "Днепр-1" и "Металлист", выступающий в первой лиге.
Матчи пройдут с 1 по 3 марта 2022 года.
1/4 финала
1 марта, вторник
19:30 "Металлист" – "Заря"
2 марта, среда
17:00 "Александрия" – "Динамо"
19:30 "Львов" – "Шахтер"
3 марта, четверг
19:30 "Днепр-1" – "Ворскла"
- Напомним, 12 декабря на зимний перерыв в чемпионате Украины лидером ушел "Шахтер", опережающий "Динамо" на 2 очка.
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