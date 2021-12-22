Кубок Украины по футболу: определилось расписание матчей четвертьфинала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинал Кубка Украины вышли семь представителей Премьер-лиги - "Александрия", "Ворскла", "Динамо", "Шахтер", "Львов", "Заря", "Днепр-1" и "Металлист", выступающий в первой лиге.



Матчи пройдут с 1 по 3 марта 2022 года.

Напомним, 12 декабря на зимний перерыв в чемпионате Украины лидером ушел "Шахтер", опережающий "Динамо" на 2 очка. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

1/4 финала1 марта, вторник2 марта, среда3 марта, четверг