Кубок Украины: определилось расписание матчей 1/8 финала

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу стартуют уже 26 сентября.

Кубок Украины: расписание 1/8 финала

26 сентября

13:00 "Верес" (Ровно) - "Шахтер" (Донецк). Ровно, стадион "Авангард"

15:00 "Рух" (Львов) - "Александрия" (Александрия). Винники, стадион имени Богдана Маркевича

27 сентября

15:00 "Полесье" (Житомир) - "Днепр-1" (Днепр). Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

15:00 "Черноморец" (Одесса) - "Кривбасс" (Кривой Рог). Одесса, стадион "Черноморец"

15:00 "Виктория" (Сумы) - "Минай" (Минай). Сумы, стадион "Юбилейный"

17:00 "Оболонь" (Киев) - "Динамо" (Киев). Киев, стадион "Оболонь"

18:00 "Металлист 1925" (Харьков) - "Ворскла" (Полтава). Киев, НТК им. В. Банникова или стадион "Левый Берег"

12 октября

13:00 ФСК "Мариуполь" (Мариуполь) - "Заря" (Луганск). Борисполь, стадион "Колос"

Финал Кубка Украины по футболу намечен на 15 мая 2024 года.