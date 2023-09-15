Кубок Украины: определилось расписание матчей 1/8 финала
Определились точные даты и места проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу стартуют уже 26 сентября.
Кубок Украины: расписание 1/8 финала
26 сентября
13:00 "Верес" (Ровно) - "Шахтер" (Донецк). Ровно, стадион "Авангард"
15:00 "Рух" (Львов) - "Александрия" (Александрия). Винники, стадион имени Богдана Маркевича
27 сентября
15:00 "Полесье" (Житомир) - "Днепр-1" (Днепр). Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"
15:00 "Черноморец" (Одесса) - "Кривбасс" (Кривой Рог). Одесса, стадион "Черноморец"
15:00 "Виктория" (Сумы) - "Минай" (Минай). Сумы, стадион "Юбилейный"
17:00 "Оболонь" (Киев) - "Динамо" (Киев). Киев, стадион "Оболонь"
18:00 "Металлист 1925" (Харьков) - "Ворскла" (Полтава). Киев, НТК им. В. Банникова или стадион "Левый Берег"
12 октября
13:00 ФСК "Мариуполь" (Мариуполь) - "Заря" (Луганск). Борисполь, стадион "Колос"
Финал Кубка Украины по футболу намечен на 15 мая 2024 года.
- 23 августа состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины, по итогам которого из турнира выбыли два представителя УПЛ - ЛНЗ и "Колос".
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