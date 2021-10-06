Кубок Украины: определились даты матчей и трансляторы 1/8 финала
Дирекция по проведению Кубка Украины по футболу определила даты и время начала матчей 1/8 финала турнира
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
На этой стадии борьбу за трофей начнут "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла" и "Колос".
Кубок Украины
1/8 финала
26 октября
19:30 "Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия). Трансляция - "Футбол 2"
27 октября
14:00 "Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава). Трансляция - "Футбол 1"
17:00 "Мариуполь" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев). Трансляция - "Футбол 3"
19:30 "Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк). Трансляция - "Футбол 2"
28 октября
14:00 "Альянс" (Липовая Долина) - "Львов" (Львов). Трансляция - "Футбол 1"
17:00 ЛНЗ (Черкассы) - "Днепр-1" (Днепр). Трансляция - "Футбол 2"
19:00 "Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск). Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Металлист" (Харьков) - "Колос" (Коваливка). Трансляция - "Футбол 3"
- 21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" згромил "Николаев".
- В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговскую "Десну".
- 22 сентября в 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла в гостях "Таврию" со второй лиги.
- После этого "Днепр-1" победил "ВПК-Агро".
- 23 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" обыграл "Эпицентр Дунаевцы".
- В 1/16 финала Кубка Украины по футболу ПФК "Львов" победил харьковский "Горняк-Спорт".
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