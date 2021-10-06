Кубок Украины: определились даты матчей и трансляторы 1/8 финала

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .



На этой стадии борьбу за трофей начнут "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла" и "Колос".



Кубок Украины



1/8 финала



26 октября



19:30 "Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия). Трансляция - "Футбол 2"



27 октября



14:00 "Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава). Трансляция - "Футбол 1"



17:00 "Мариуполь" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев). Трансляция - "Футбол 3"



19:30 "Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк). Трансляция - "Футбол 2"



28 октября



14:00 "Альянс" (Липовая Долина) - "Львов" (Львов). Трансляция - "Футбол 1"



17:00 ЛНЗ (Черкассы) - "Днепр-1" (Днепр). Трансляция - "Футбол 2"



19:00 "Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск). Трансляция - "Футбол 1"



19:30 "Металлист" (Харьков) - "Колос" (Коваливка). Трансляция - "Футбол 3"

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