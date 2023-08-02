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Кубок Украины: "Карпаты" проиграли "Прикарпатью", результаты других матчей 1/32 финала

2 августа, 2023 среда
20:02
Спорт

В среду, 2 августа, состоялись матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу, львовские "Карпаты" уступили Ивано-Франковскому "Прикарпатью"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В нынешнем сезоне розыгрыш Кубка Украины возобновился после годичного перерыва, связанного с полномасштабным вторжением РФ.

Кубок Украины

1/32 финала

2 августа

"Чернигов" - "Левый Берег" (Киев) 1:2

Голы: Койдан 19 - Литовченко, 35, Вакуленко, 50

"Мариуполь" – "Васт" (Николаев) 5:2

Голы: Батальский, 5, 28, 33, Литюк 83, Петровский 89 - Студенко, 56, Ширяев, 80

"Дружба" (Мировка) – "Виктория" (Сумы) 1:2

Голы: Сомов, 24 - Сасовский, 70, Нелин, 81

Удаление: Ульянов ("Виктория")

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) – "Карпаты" (Львов) 2:1

Голы: Радульский, 25, 74 - Галенков, 82

Нереализованный пенальти: Попчук ("Прикарпатье"), 43

"Звягель" - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) 5:0

Голы: Волынец, 8, Майтак, 67, Ващишин, 71, 90+2, Нестеров 90+1

"Нива" (Винница) - "Агробизнес" (Волочиск) 1:0 (доб. время)

Гол: Толочко, 104

"Скала 1911" (Стрый) – "Хуст" 5:2

Голы: Аверьянов, 2, 47 Мазур, 23, Пастух, 37, 85 - В. Луцив, 57, П. Луцив, 90+2

"Горняк-Спорт" (Горишни Плавни) - "Полтава" 1:0 (доп. время)

Гол: Молько, 110

ЮКСА (Киев) – "Нива" (Бузовая) 1:1 (4:3 – по пен.)

Голы: Кос, 59 - Пономарь, 84

"Николаев" (Львовщина) - "Буковина" (Черновцы) 1:0

Гол: Цюпка, 52

"Подолье" (Хмельницкий) - "Нива" (Тернополь) 0:0 (2:3 - по пен.)

"Металлист" (Харьков) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 1:2

Голы: Тепляков, 58 - Бенежар, 48, 71

"Ингулец" (Петрово) - "Металлург" (Запорожье) 4:3

Голы: Квасов, 9, 29, 69, Резепов, 31 - Толок, 41, Куралех, 45, 76

"Кудровка" - "Креминь" 3:0

Голы: Кулик, 16, 62, Коваль, 88

"Тростянец" – "Реал Фарма" (Одесса) 3:0 (тех. победа)

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