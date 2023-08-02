Кубок Украины: "Карпаты" проиграли "Прикарпатью", результаты других матчей 1/32 финала
В среду, 2 августа, состоялись матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу, львовские "Карпаты" уступили Ивано-Франковскому "Прикарпатью"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В нынешнем сезоне розыгрыш Кубка Украины возобновился после годичного перерыва, связанного с полномасштабным вторжением РФ.
Кубок Украины
1/32 финала
2 августа
"Чернигов" - "Левый Берег" (Киев) 1:2
Голы: Койдан 19 - Литовченко, 35, Вакуленко, 50
"Мариуполь" – "Васт" (Николаев) 5:2
Голы: Батальский, 5, 28, 33, Литюк 83, Петровский 89 - Студенко, 56, Ширяев, 80
"Дружба" (Мировка) – "Виктория" (Сумы) 1:2
Голы: Сомов, 24 - Сасовский, 70, Нелин, 81
Удаление: Ульянов ("Виктория")
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) – "Карпаты" (Львов) 2:1
Голы: Радульский, 25, 74 - Галенков, 82
Нереализованный пенальти: Попчук ("Прикарпатье"), 43
"Звягель" - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) 5:0
Голы: Волынец, 8, Майтак, 67, Ващишин, 71, 90+2, Нестеров 90+1
"Нива" (Винница) - "Агробизнес" (Волочиск) 1:0 (доб. время)
Гол: Толочко, 104
"Скала 1911" (Стрый) – "Хуст" 5:2
Голы: Аверьянов, 2, 47 Мазур, 23, Пастух, 37, 85 - В. Луцив, 57, П. Луцив, 90+2
"Горняк-Спорт" (Горишни Плавни) - "Полтава" 1:0 (доп. время)
Гол: Молько, 110
ЮКСА (Киев) – "Нива" (Бузовая) 1:1 (4:3 – по пен.)
Голы: Кос, 59 - Пономарь, 84
"Николаев" (Львовщина) - "Буковина" (Черновцы) 1:0
Гол: Цюпка, 52
"Подолье" (Хмельницкий) - "Нива" (Тернополь) 0:0 (2:3 - по пен.)
"Металлист" (Харьков) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 1:2
Голы: Тепляков, 58 - Бенежар, 48, 71
"Ингулец" (Петрово) - "Металлург" (Запорожье) 4:3
Голы: Квасов, 9, 29, 69, Резепов, 31 - Толок, 41, Куралех, 45, 76
"Кудровка" - "Креминь" 3:0
Голы: Кулик, 16, 62, Коваль, 88
"Тростянец" – "Реал Фарма" (Одесса) 3:0 (тех. победа)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.57
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное