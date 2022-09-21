Кубанское казачье войско формирует добровольческие подразделения для войны против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Для пополнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск на временно захваченных территориях Украины военно-политическое руководство РФ объявило частичную мобилизацию. Продолжается проведение мероприятий так называемой внутренней самомобилизации. В войсках казачьего общества "всевеликого войска донского" осуществляется подбор кандидатов для службы в росгвардии", – пишут в Генштабе.

Кубанское казачье войско должно сформировать дополнительные подразделения добровольцев и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ Краснодарского края.

В городе Чита и регионе набор кандидатов осуществляется под видом командировки на строительные работы в Украине.

С начала суток, 21 сентября, российские войска нанесли 5 ракетных и 11 авиаударов, а также 17 обстрелов из РСЗО , пострадали более 30 населенных пунктов.

На Харьковском направлении украинские защитники отразили российское наступление на Купянск.

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