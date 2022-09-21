Кубанское казачье войско формирует добровольческие подразделения для войны против Украины
В Краснодарском крае кубанское казачье войско формирует дополнительные добровольческие подразделения для войны против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Для пополнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск на временно захваченных территориях Украины военно-политическое руководство РФ объявило частичную мобилизацию. Продолжается проведение мероприятий так называемой внутренней самомобилизации. В войсках казачьего общества "всевеликого войска донского" осуществляется подбор кандидатов для службы в росгвардии", – пишут в Генштабе.
Кубанское казачье войско должно сформировать дополнительные подразделения добровольцев и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ Краснодарского края.
В городе Чита и регионе набор кандидатов осуществляется под видом командировки на строительные работы в Украине.
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