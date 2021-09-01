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Куба планирует с середины сентября начать COVID-вакцинацию детей

1 сентября, 2021 среда
21:01
Мир

В сентябре Куба планирует начать вакцинацию против коронавируса детей от 2 лет. Прививки будут делать собственным препаратом - Soberana-2

Об этом пишет The Guardian .

Как отмечается, Куба планирует достичь уровня вакцинации 90% до декабря текущего года.

Так, на этой неделе подросткам разрешат пройти вакцинацию.

В свою очередь, дети младшего возраста (от 2 лет) смогут привиться с середины сентября.

Согласно данным компании Finlay Institute, вакцина является абсолютно безопасной для детей и вызывает большуюие иммунные ответы, чем у взрослых.

Представитель министерства здравоохранения Илеана Моралеса отметила, что прививки против коронавируса будут ежегодными, как и большинство других вакцин, которые используют против детских заболеваний.

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Коронавирус
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