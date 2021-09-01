Куба планирует с середины сентября начать COVID-вакцинацию детей
В сентябре Куба планирует начать вакцинацию против коронавируса детей от 2 лет. Прививки будут делать собственным препаратом - Soberana-2
Об этом пишет The Guardian .
Как отмечается, Куба планирует достичь уровня вакцинации 90% до декабря текущего года.
Так, на этой неделе подросткам разрешат пройти вакцинацию.
В свою очередь, дети младшего возраста (от 2 лет) смогут привиться с середины сентября.
Согласно данным компании Finlay Institute, вакцина является абсолютно безопасной для детей и вызывает большуюие иммунные ответы, чем у взрослых.
Представитель министерства здравоохранения Илеана Моралеса отметила, что прививки против коронавируса будут ежегодными, как и большинство других вакцин, которые используют против детских заболеваний.
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