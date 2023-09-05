Куба обвинила Россию в вербовке своих граждан для участия в войне против Украины

Об этом говорится в заявлении МИДа Кубы.

"Министерство внутренних дел выявило и ведет работу по нейтрализации и ликвидации сети торговли людьми, действующей из России с целью привлечения проживающих там кубинских граждан, а также некоторых проживающих на Кубе в ряды вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине", - отмечают в кубинском министерстве.

По словам властей, попытки такого рода были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела.

В ведомстве подчеркнули, что "враги Кубы распространяют искаженную информацию, которая имеет целью запятнать имидж страны и представить ее как соучастника этих действий, которые мы решительно осуждаем".

В заявлении МИД отмечают, что Куба "не принимает участия в войне против Украины", а также будет решительно действовать против тех, кто принимает участие в любой форме торговли людьми с целью найма или вербовки для того, чтобы граждане Кубы могли поднять оружие против любой страны».

"Куба имеет твердую и четкую историческую позицию против наемничества, и она играет активную роль в ООН в отказе от вышеупомянутой практики, являясь автором нескольких инициатив, одобренных на этом форуме", констатируют в министерстве иностранных дел Кубы.