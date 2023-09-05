Куба обвинила Россию в вербовке своих граждан для участия в войне против Украины
Министерство иностранных дел Кубы заявило о раскрытии сети по торговле людьми, участники которой принуждали граждан страны воевать в Украине на стороне России
Об этом говорится в заявлении МИДа Кубы.
"Министерство внутренних дел выявило и ведет работу по нейтрализации и ликвидации сети торговли людьми, действующей из России с целью привлечения проживающих там кубинских граждан, а также некоторых проживающих на Кубе в ряды вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине", - отмечают в кубинском министерстве.
По словам властей, попытки такого рода были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела.
В ведомстве подчеркнули, что "враги Кубы распространяют искаженную информацию, которая имеет целью запятнать имидж страны и представить ее как соучастника этих действий, которые мы решительно осуждаем".
В заявлении МИД отмечают, что Куба "не принимает участия в войне против Украины", а также будет решительно действовать против тех, кто принимает участие в любой форме торговли людьми с целью найма или вербовки для того, чтобы граждане Кубы могли поднять оружие против любой страны».
"Куба имеет твердую и четкую историческую позицию против наемничества, и она играет активную роль в ООН в отказе от вышеупомянутой практики, являясь автором нескольких инициатив, одобренных на этом форуме", констатируют в министерстве иностранных дел Кубы.
- В августе 2022 года в США заявляли , что в список государств-спонсоров терроризма входят Куба, Сирия, Иран и КНДР. Тогда МИД РФ пригрозил США полным разрывом отношений в случае признания России государством-спонсором терроризма.
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